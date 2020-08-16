外送員懶得送上樓「摔爛大披薩」餡料全噴飛！　網揪疑點：盒子都沒事？

▲披薩大走山。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

外送員趕時間不想送上樓，竟然一氣之下怒摔客人餐點！一名男子表示，昨天下午他透過外送平台foodpanda訂了一份大披薩，但外送員懶得幫他送上樓，直接把餐點摔在1樓管理室，他打開後披薩面目全非擠成一團，讓他深感自己被羞辱。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，外送如果不想送上來，至少要跟他說一聲請他下樓拿，不是直接把餐點甩在管理室就走人，尤其他訂的是披薩這種容易移位的餐點，經過對方這麼一摔，披薩上的起司全黏到紙盒上，而且都擠在角落餡料也噴飛，看起來完全沒食慾，「你可以通知我下去拿就好！不需要在管理員室摔爛我披薩！」

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▲後來官方有退款449元。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友紛紛回應，「外送員情緒管理很差唷！他484失戀」、「大部份外送員都是很好的，少部分人壞了名聲。」還有樂觀的人表示，「沒差喇，當吃免費的，至少還有退錢阿！」不過，網友發現披薩的盒子相當完整沒有折損，如果外送員真的是怒摔，盒子應該也會留下痕跡，況且外送員摔餐點是管理員單方面的說法，沒有監視器畫面佐證實在難以信服，「盒子都沒事，如果管理室有他摔披薩的畫面比較有說服力」、「監視器畫面上來才能開罵吧各位網友們」。

部分網友還提到，原PO如果自己到1樓取餐就不會出現類似糾紛。但foodpanda表示，平台有規定外送員必須將餐點送到指定位置，包含指定樓層、只訂房號，也就是說客人如果住公寓或大樓，外送員也必須上樓送到家門口。