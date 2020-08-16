　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員懶得送上樓「摔爛大披薩」餡料全噴飛！　網揪疑點：盒子都沒事？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼披薩被摔爛。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲披薩大走山。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

外送員趕時間不想送上樓，竟然一氣之下怒摔客人餐點！一名男子表示，昨天下午他透過外送平台foodpanda訂了一份大披薩，但外送員懶得幫他送上樓，直接把餐點摔在1樓管理室，他打開後披薩面目全非擠成一團，讓他深感自己被羞辱。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，外送如果不想送上來，至少要跟他說一聲請他下樓拿，不是直接把餐點甩在管理室就走人，尤其他訂的是披薩這種容易移位的餐點，經過對方這麼一摔，披薩上的起司全黏到紙盒上，而且都擠在角落餡料也噴飛，看起來完全沒食慾，「你可以通知我下去拿就好！不需要在管理員室摔爛我披薩！」

請繼續往下閱讀...

▲▼披薩被摔爛。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲後來官方有退款449元。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友紛紛回應，「外送員情緒管理很差唷！他484失戀」、「大部份外送員都是很好的，少部分人壞了名聲。」還有樂觀的人表示，「沒差喇，當吃免費的，至少還有退錢阿！」不過，網友發現披薩的盒子相當完整沒有折損，如果外送員真的是怒摔，盒子應該也會留下痕跡，況且外送員摔餐點是管理員單方面的說法，沒有監視器畫面佐證實在難以信服，「盒子都沒事，如果管理室有他摔披薩的畫面比較有說服力」、「監視器畫面上來才能開罵吧各位網友們」。

部分網友還提到，原PO如果自己到1樓取餐就不會出現類似糾紛。但foodpanda表示，平台有規定外送員必須將餐點送到指定位置，包含指定樓層、只訂房號，也就是說客人如果住公寓或大樓，外送員也必須上樓送到家門口。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／陸軍6軍團21砲指部庫房爆炸！3官兵困火場
大馬確診者住北部「不排除台灣染疫」　將會依手機軌跡再疫調
大馬確診病例2月就來台！接觸5人　指揮中心公佈最新調查結果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送員懶得送上樓「摔爛大披薩」餡料全噴飛！　網揪疑點：盒子都沒事？

左營搭高鐵到台中！姊妹倆「送爸爸的勞力士」不見了...淚發文：存很久的錢

小美學校讓孩童實際體驗　在親子互動中萌芽「生活美學」

貼心弟暑假幫爸送貨！「彎腰搬箱子」網讚爆　他憶童年：玩水鴛鴦炸糞坑

影／大馬確診者住北部「不排除台灣染疫」　將會依手機軌跡再疫調

健身哥合照！大嘴鳥下秒「幫擠鼻頭粉刺」　他糗：有夠屁孩...萬人笑見證

40多歲男菲律賓工作「味覺喪失」返台確診！同班機乘客15人居家隔離

影／「大馬確診病例」2月就來台灣　太太採檢陰性主動聯繫指揮中心

機上座位圖曝！30多歲女澳洲工作有症狀戴口罩搭機　55位接觸者將隔離

快訊／新增2例分別來自澳洲、菲律賓！　新冠肺炎累計484例

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

羅霈穎王彩樺視羅霈穎「女神」：開夜店等我們　告別式放電音…于美人「符合她個性」

遇上真愛？鸚鵡對分身玩偶猛親　自帶音效狂啾超灑糖...閃瞎馬麻

八三夭再唱小巨蛋《想見你》必聽　 頑童MJ116合體幹大事啦！

獨家直擊／阮經天現身二殯！　神情哀痛送別最愛阿嬤

驚險！花蓮三寶鬼切快車道右轉　他緊急煞車+180度甩尾神閃避

外送員懶得送上樓「摔爛大披薩」餡料全噴飛！　網揪疑點：盒子都沒事？

左營搭高鐵到台中！姊妹倆「送爸爸的勞力士」不見了...淚發文：存很久的錢

小美學校讓孩童實際體驗　在親子互動中萌芽「生活美學」

貼心弟暑假幫爸送貨！「彎腰搬箱子」網讚爆　他憶童年：玩水鴛鴦炸糞坑

影／大馬確診者住北部「不排除台灣染疫」　將會依手機軌跡再疫調

健身哥合照！大嘴鳥下秒「幫擠鼻頭粉刺」　他糗：有夠屁孩...萬人笑見證

40多歲男菲律賓工作「味覺喪失」返台確診！同班機乘客15人居家隔離

影／「大馬確診病例」2月就來台灣　太太採檢陰性主動聯繫指揮中心

機上座位圖曝！30多歲女澳洲工作有症狀戴口罩搭機　55位接觸者將隔離

快訊／新增2例分別來自澳洲、菲律賓！　新冠肺炎累計484例

林冠綸執教追夢　喊話攻城獅主打3大球風

獨／花1萬2住4星級酒店　打開房門驚呆了…醫師怒PO網：雷到爆！

「嗯～嘛～」鸚鵡猛親分身玩偶　自帶音效狂啾閃瞎媽

LEXUS第1台電動車「明年3月開始交車」！UX 300e英國展開接單

頭皮老化小心掉髮、皮屑跟著來！5招必學「頭皮抗老」保養法

白家綺曝「睡前愛的儀式」感情增溫　與吳東諺「專屬暗號」曝光

川普連任可能內閣總辭！　嗆「一句話」留伏筆：對國防部長沒意見

老公下班都先抱牠！　肥橘貓「抖肉飛撲」奪愛正宮心碎

韓國瑜站台加分？　葉元之：否則李眉蓁不超過20萬票

辣腹肌妹幫母餵狗　隔壁大媽「拿手機猛拍」她不爽反應…竟遭當街斷頸奪命！

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

德國工作確診　台灣女孩被外交部暖哭

賓士加滿「改口付300元」！打工女哭了…結局曝光

大雷雨恐下一整周！　午後對流熱區曝

婆婆逼3個月懷男胎　人妻淪工具生了更悲慘

張國煒超狂！宣布飛向釣魚台全場嗨爆

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

夫妻玩角色扮演！老婆玩上癮讓他崩潰離婚

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

iPhone掉大海！1hr後被撿到「還在錄影」

裝睡貼裸腿妹！大叔「手伸褲襠自慰」噁炸

快訊／再增2境外移入　累積484例

省錢不開冷氣？結局反貴「200倍」　

更多熱門

相關新聞

俄19歲媽媽攜2子外送　媒體：騙很大！

俄19歲媽媽攜2子外送　媒體：騙很大！

俄羅斯網路最近一張「年輕媽媽一打二，帶著孩子送外賣」的照片被國內外網友瘋傳。照片中長相甜美、身材瘦削的年輕媽媽身著綠色制服，一手抱著小嬰兒、另一手牽著年僅2歲的女兒，還背著個巨大背包，正搭地鐵去送餐。

70歲老伯「包尿布來取餐」！外送員蹲下伸援手

70歲老伯「包尿布來取餐」！外送員蹲下伸援手

客人忘帶錢！熊貓哥上樓「卻要等鎖匠來」氣炸

客人忘帶錢！熊貓哥上樓「卻要等鎖匠來」氣炸

訂外送「傲嬌式關心」人格切換！網：想到語音輸入

訂外送「傲嬌式關心」人格切換！網：想到語音輸入

點外送被取消！平台承諾刷退卻拖半年

點外送被取消！平台承諾刷退卻拖半年

關鍵字：

外送披薩

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹慘遭狂毆！14天後因「洗澡洗太久」被活活打死

「加300賓士」找到了！網肉搜公開足跡

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

開燈見3坨粉紅雞屁股　網萌翻！

門外傳哀嚎聲！她驚見「3ｍ財神」卡圍欄

陳其邁當選　兒叮囑：真的好好做

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

川普弟紐約病逝　享壽71歲

即／四叉貓現身陳其邁競喊：最後一天不演啦！

超速闖紅燈撞死人　法官判免關

最後一名逆轉！桃園小將炸速奪冠

陳其邁當選！名律師笑：韓國瑜是高雄之王

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

加300賓士成網紅　臉書狂貼足跡

更多

最夯影音

更多
羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後

羅姐永別了...羅霈穎二殯火化　Makiyo忍淚：我們會陪到最後
《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

《惡吻》CP合體！直樹幫湘琴穿圍裙　林依晨做甜點被鄭元暢虧「太胡鬧」

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

《以家人之名》二姨要子秋「在人家家要懂事」　李爸當親兒子疼..心痛：非得提醒我不是親爸

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

賓士喊98加滿結帳卻改口不認...付300元秒閃！打工媽委屈落淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面