把披薩臘腸擺成「卍」字符號！惡作劇店員慘遭開除

▲臘腸片被店員惡作劇擺成「卍」字。（翻攝自@LaskaMisty推特）

圖文／鏡週刊

美國現正面臨抗議種族歧視的分歧與衝突中，一對夫妻買到披薩，上頭的臘腸片被店員惡作劇擺成「卍」字，讓妻子相當不滿，事後員工也遭開除。

美國俄亥俄州一對夫妻米斯蒂拉斯卡（Misty Laska）和丈夫傑森（Jason）上月在公園附近的披薩店買了披薩回家享用，一打開發現上頭的義式臘味香腸被排成了「卍」字符號，讓妻子很不高興。她接受外媒《19 News》訪問時表示這一點也不好笑，「尤其是目前世界上正在發生的一切」。

夫妻倆曾試圖聯繫披薩店，但電話無人接聽，最後他們把照片PO上網，引發熱議。傑森贊同妻子的看法，他認為現在大家都在努力化解仇恨，就算只是店內員工的玩笑，也應該停止使用象徵性的符號。由於「卐」曾為德國納粹使用，且往往會傾斜成45度角使用，在國外類似的符號會引起負面聯想，儘管這次披薩「卍」不完全相同，還是引發反感。

對於店內員工不恰當的做法引起輿論關注，該披薩店發布聲明表示，對於任何形式的種族主義和歧視零容忍，這些員工已立即被解雇，強調對於員工違背公司價值的作法相當失望。並透露已與這對夫妻聯絡。



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