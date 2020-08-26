抗微軟、蘋果　中國發表全新作業系統銀河麒麟V10　可適應5G兼容手機、平板

▲中國發表最新國產作業系統，銀河麒麟作業系統V10，整體性能大幅提升。（圖／翻攝自麒麟軟件官方網站）

實習記者閔文昱／綜合報導

中國又一款國產操作系統於近日發佈，中國電子信息產業集團（中國電子）13日宣布，將發表銀河麒麟作業系統V10，官方宣稱此系統充分適應5G時代需求，可兼容手機、平板電腦及個人電腦，也能支援 300 萬款 Android App，是中國國產作業系統的一大突破。

綜合陸媒報導，國外操作系統處於壟斷地位多年的背景下，銀河麒麟操作系統V10的發布受到了前所未有的關注。根據麒麟軟件有限公司執行總裁孔金珠19日表示，新發布的版本具有中國最高安全等級，快速實現了國產操作系統的跨越式發展，擁有內生安全、融入移動、性能領先、生態豐富、體驗提升、雲端賦能6大亮點，集合了中國電子多年技術研發、產品打造和工程實踐累積的最新成果。

另外，銀河麒麟V10的特點是可實現10餘秒極速開機，獨創的kydroid技術也可以原生支持海量安卓（android）應用，使用戶可以順利的過渡到此系統。目前也已有超過1000家國內外主流生態企業，在麒麟作業系統V10上完成1萬款以上的軟硬體產品適配。

在此之前，銀河麒麟系統已連續9年位列中國Linux市場佔有率第一名，在嫦娥探月、國家電網、北京地鐵、航空公司客票系統中都發揮了重要作用。而此次新版本如此受到關注，除了因歷經30餘年研發和產品升級，整體性能大幅提升外，主要也跟近年中美關係緊張有關，中國企業面臨作業系統遭禁令扼喉的威脅，自主作業系統的重要性因此明顯提升。

中國工程院院士廖湘科指出，現在中國已有超過 1 萬家黨政企業使用銀河麒麟操作系統，成功打破外國技術壟斷。另一名院士倪光南也預測，國產自主創新軟件應該會在三至五年內逐步替代外國壟斷。

中國電子是在1983年推出中國第一款個人電腦操作系統CCDOS系統。經過30多年的發展，以麒麟系列為代表的國產操作系統已經應用於多個領域，但是中國國產操作系統的生態系統依然還有許多方面有待改善。

▼銀河麒麟作業系統V10