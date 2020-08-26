外星人訊號！科學家首次發現「快速電波爆發」有週期性　隔156天出現一次

▲許多人將「快速電波爆發」視為外星人的訊號。（圖／取自Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

英國曼徹斯特的天文學家曾在今年6月時，發現一個神秘的「快速電波爆發」（FRBs），會以157天為一個周期，從同一個位置發送瞬態電波脈衝。現在這個神秘的「電波爆發」出現了，大陸研究人員表示，這個名為FRB 121102的快速電波爆發，已「準時」進入新一輪的周期。

綜合外媒報導，中國科學院國家天文台在《天文學家電報》（Astronomer's Telegram）中指出，他們利用了500公尺口徑球面無線電望遠鏡觀測了「FRB 121102」，發現「FRB 121102」是來自30億光年外的一個未知小型矮星系（small dwarf galaxy）。

據了解，德國天文團隊先前曾觀測到「FRB 121102」會爆發36次，且一次的週期約為161天，活躍週期會在10月14日結束，英國則推斷週期為157天。

結合德國和英國先前的研究數據，中國科學院國家天文台針對信號源在3月到8月的位置進行定期觀察，直到8月17日為止，「FRB 121102」在兩小時內爆發了12次，他們才推測「FRB 121102」的實際週期約為156.1天，而活躍週期約在7月9日到10月14日，之後便進入沉默期直到12月27日，下一次活躍期則預估是明年的3月24日。

中國科學院國家天文台也表示，此次研究結合了先前所有研究，因此可以更精確的推測活躍的週期時間。據悉，人類在2007年首度發現來自外太空的「快速電波爆發」，被許多人認為是來自外星人的訊號，自有記錄以來，人類已發現了18次「快速電波爆發」，其中波多黎各阿雷西波天文台於2012年所觀測到、編號12110的「快速電波爆發」曾多次重現。