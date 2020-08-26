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吳釗燮投書丹麥大報　台灣「防疫成果優異」籲聯合國接納

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▲外交部長吳釗燮赴立法院進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者林育立柏林25日專電

丹麥大報「政治報」（Politiken）今天以「聯合國因中國施壓將台灣無理排除在外」為題刊登外交部長吳釗燮投書。吳釗燮指出台灣防疫成績優異，並呼籲聯合國接納台灣。

吳釗燮指出，全球正面臨前所未有的疫情衝擊，今年又適逢聯合國成立75週年，不幸的是台灣被剝奪進入聯合國的機會。

吳釗燮表示，台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例少於500例，不曾封閉城市，棒球賽事也已經恢復，這一切防疫成果主要歸功於快速反應和嚴格執行邊境管制、檢疫程序和透明的資訊共享等措施。

吳釗燮指出，在人民防疫需求無虞後，台灣開始向其他有急需的國家提供醫療設備和物資，到6月底為止，已向80多個國家捐贈了5100萬個外科口罩、116萬個N95口罩和60萬套防護衣，並與理念相近的民主國家合作研發快篩試劑、藥品和疫苗。

吳釗燮強調，只有全球團結才可能結束疫情，聯合國應該更具包容性，不能遺漏任何人。疫情讓國際社會更清楚意識到台灣被歧視性的排除在世界衛生組織（WHO）和聯合國體系之外，聯合國必須承認只有台灣的民選政府才能代表台灣人民，中華人民共和國無權代表台灣發言。

投書最後，吳釗燮表示，台灣有能力協助各國從疫情造成的破壞復甦，台灣無法參與聯合國是國際社會的損失。

►親中印媒罕見刊登吳釗燮專文：不讓台灣入聯合國是國際損失
►吳釗燮投書美媒　「接納台灣參與聯合國」喊話：專制國家壓制違反平等原則！
►AIT：台灣是世上良善力量　支持在國際扮演更積極角色

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

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