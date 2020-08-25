AIT：台灣是世上良善力量　支持在國際扮演更積極角色

▲AIT、美國國務院、駐美台北經濟文化代表處、台灣外交部，以及其他相關美台部會高階官員，日前舉行一場線上論壇，討論如何擴大台灣在國際組織中，有意義的參與。（圖／AIT臉書）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）25日指出，AIT、美國國務院、駐美台北經濟文化代表處、台灣外交部，以及其他相關美台部會高階官員，日前舉行一場線上論壇，討論如何擴大台灣在國際組織中，有意義的參與。

在這場會議中，除了美國在台協會處長酈英傑、美國國務院國際組織局代理助理國務卿普萊爾（Pam Pryor）外，美國國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）、美國國際組織局副助理國務卿庫克（Nerissa Cook）、駐美國臺北經濟文化代表處蕭美琴代表、以及台灣外交部主任秘書徐儷文等人都有參與。

酈英傑表示，台灣是世界上一股良善的力量，而美國仍然堅定支持台灣在國際社群扮演更加積極的角色，善盡世界公民的責任。

另外，AIT將與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）發布5G安全共同宣言，酈英傑、外交部長吳釗燮，和國家通訊傳播委員會主委陳耀祥將到場致開幕詞；而國家通訊傳播委員會委員孫雅麗也將主持專題討論，與台灣電信業代表、台灣政府官員及研究單位討論「5G政策與民主網路治理」。

對此，AIT表示，美國支持全球數位經濟的蓬勃發展，希望所有人都能從5G不可限量的未來中受益；5G網絡將改變未來生活和經濟的各個樣貌，包括支援交通、配電和遠端醫療等關鍵基礎設施。

因此，AIT認為，5G的重要性不可輕忽。世界各國、企業和人民需要能夠相信5G設備、軟體和服務公司不會威脅到國家安全、隱私、經濟主權、智慧財產權或人權。

AIT表示，各國若能制定措施，將不受信任、無論其所屬國家為何的高風險網路軟硬體和服務供應商排除在5G網絡之外，將能確保所有人使用5G網絡的安全性。