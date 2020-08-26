　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

親中印媒罕見刊登吳釗燮專文：不讓台灣入聯合國是國際損失

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼吳釗燮貼出要捐給疫情重災地區的口罩裝箱照片。（圖／翻攝自外交部推特）

台灣捐贈口罩等器材物資給80多國，貨品外包裝上皆印有標語「Taiwan Can Help」。（圖／翻攝自外交部推特）

文／中央社記者康世人新德里25日專電

《印度斯坦時報》今天刊登外交部長吳釗燮專文強調，在全球遭受前所未有的公衛危機及聯合國憲章簽署75週年之際，不讓防疫受肯定的台灣參與聯合國，是國際社會的損失。

在中印拉達克邊境衝突陷入僵局背景下，這也是曾多次刊登中國駐印度大使專文、立場向來支持左派，被認為較為親中的《印度斯坦時報》（Hindustan Times），首次刊登中華民國外交部長署名的支持台灣加入聯合國專文，算是一大突破。

每日發行百萬份的主流大報印度斯坦時報在今天的言論版刊登題為「為什麼國際社會和聯合國需要擁抱台灣」的吳釗燮署名專文及照片。

吳釗燮在專文中指出，2020年，全世界遭受前所未有的公共衛生危機，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）帶來的衝擊影響人們各層面生活；而今年正好是聯合國憲章簽署第75週年，憲章所揭櫫的包容性多邊主義核心思想，正是當今世界所需，國際社會比以往任何時刻都更需要齊心努力，打造聯合國和其他會員國所冀求更好且更永續的未來。

他強調，台灣已經準備好，有意願且有能力參與這項共同的努力。

吳釗燮陳述台灣在這次新冠肺炎疫情中備受肯定的表現；至6月底，台灣捐贈各式醫療器材給80多個國家，更與理念相近的民主國家攜手研發快篩劑、藥品及疫苗；台灣深信，唯有攜手共同努力謀求眾人福祉，世界才能擊敗新冠肺炎。

▲▼外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部長吳釗燮與AIT處長酈英傑。（圖／記者李毓康攝）

他引述紀念聯合國成立70週年宣言提到，各國政府及元首認同，只有全球團結一致才能有效應對並終結疫情；因此，各國允諾當全球從疫情逐步復甦時，聯合國應更具包容性且不遺漏任何人。

吳釗燮又說，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）7月在一場高層會議中也表示，網路化、包容性及有效的多邊主義將有助於全球復甦及持續落實永續發展目標。

他指出，身為世界民主楷模之一且成功控制疫情的台灣，被持續排除在聯合國體系之外，此願景仍有缺口。縱使新冠肺炎已使國際社會清楚意識到，將台灣排除聯合國體系之外是不公平且具歧視性，但中華人民共和國仍持續施壓聯合國錯誤援引1971年通過第2758號決議，作為封鎖台灣參與聯合國的法律依據。

吳釗燮強調，2758號決議並未處理台灣在聯合國的代表權問題，也未提及台灣是中華人民共和國的一部分。台灣從來不是中華人民共和國的一部分，總統和立法委員都由人民直接選出產生；這次疫情的邊境管制更證明中國的主張是錯誤的。

他認為，聯合國必須承認，只有台灣以民主程序選出的政府，才能代表2350萬台灣人民，中華人民共和國無權代表台灣發言。

吳釗燮表示，不讓台灣參與聯合國是國際社會的損失，並將對疫情後聯合國會員國恢復生活常態及全面落實2030年永續發展議程等努力造成阻礙。台灣在落實2030年永續發展議程上比大多數國家更具優勢，且有能力協助國際社會應對疫情帶給全人類的挑戰。

他指出，聯合國仍拒絕2350萬台灣人民進入聯合國場所，徹底違反聯合國成立時所揭櫫普遍性及平等的創立原則；當聯合國展望下一個75年之際，歡迎台灣參與為時未晚。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
何妤玟新歡身分曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊
巴威颱風尾發威「全台連下3天」　7縣市豪大雨特報！水氣最多時
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

親中印媒罕見刊登吳釗燮專文：不讓台灣入聯合國是國際損失

安倍晉三被傳因健康狀況再次下台　擬召開記者會說明

WHO：全球疫情趨緩「死亡病例少12％」　美洲地區最顯著

標普那指本周連創新高！道瓊小跌60點　美中貿易協議和疫苗好消息鼓舞投資人

美國越堵越多漏洞！　中企藉複雜交易取得美晶片技術

4年無新增病例！聯合國宣布小兒麻痺症病毒在非洲絕跡

英藥廠新冠疫苗人體試驗採「雞尾酒療法」　保證照程序：不會趕緊急使用授權

中國公民走私「強效鴉片」芬太尼進美　財政部下令制裁

五角大廈「準備好對抗中國」　美防長：各國都應慎防解放軍

臉書被迫關「討論王室」社團　泰總理嗆：在泰國就遵守泰國法律

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

出事了！機車騎士「邊騎邊滑手機」 下秒直撞電線桿險遭輾...尷尬起身

脫單攻略！台南「7大必拜月老廟」　紅線牽理想型、小三退散救感情

親中印媒罕見刊登吳釗燮專文：不讓台灣入聯合國是國際損失

安倍晉三被傳因健康狀況再次下台　擬召開記者會說明

WHO：全球疫情趨緩「死亡病例少12％」　美洲地區最顯著

標普那指本周連創新高！道瓊小跌60點　美中貿易協議和疫苗好消息鼓舞投資人

美國越堵越多漏洞！　中企藉複雜交易取得美晶片技術

4年無新增病例！聯合國宣布小兒麻痺症病毒在非洲絕跡

英藥廠新冠疫苗人體試驗採「雞尾酒療法」　保證照程序：不會趕緊急使用授權

中國公民走私「強效鴉片」芬太尼進美　財政部下令制裁

五角大廈「準備好對抗中國」　美防長：各國都應慎防解放軍

臉書被迫關「討論王室」社團　泰總理嗆：在泰國就遵守泰國法律

堺雅人演《半澤直樹》是命中注定　原著讚：他是上班族界的超級英雄！

羅霈穎猝逝　遺囑用Line和FB發布有效嗎？律師：不符法定要求，無效！

陳淞山／蘇起過度強調「被戰爭」　習近平「有必要為自己找麻煩」？

最容易出極品「顏值擔當」星座Top 3 ！處女撕漫男、冠軍全網公認

何妤玟的「大仁哥」爆就是大隸！　曾寫告白情歌給她…「擦身而過愛情故事」曝光

何妤玟閃愛嘻哈歌手「爆是13年前前男友」！　新歡超狂背景起底：曾和蔡依林合作

快訊／豪雨狂炸雨量一夜破百！高雄宣布三級開設　網：邁哥有考慮放假了嗎

熱炒店捕獲「戲劇女神」指攻調情大仁哥！　10年好友→戀人恩愛互動全被攝

「想跟妳生孩子」　已婚男網路騙砲！「裝單身」下場賠30萬　

何妤玟為何斷開8年婚？　交往半年閃嫁小開「縮陰搶救老公性趣」

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

國際熱門新聞

他闖民宅想殺人　比特犬暴衝攻擊結局MAN炸

IS成員關進最恐怖監獄　2囚怕爆

美防長：五角大廈準備好對抗中國

16人群聚感染　《蒙面歌手》全員隔離

兒露營失蹤　半年後只剩12塊骨

以色列挖出「千年神秘24K金幣」

美國「跨越式發展」佈局6G

強迫臉書關社團　泰總理：完全合法

她現身婚禮「絕美穿搭」卻被罵爆！

北韓先軍節60週年　官方強調軍隊效忠金正恩

中供應商走私超強「芬太尼」進美遭制裁

若北京武力犯台？川普回應語帶玄機

炸毀澳洲4.6萬年洞穴　礦商高層1億獎金一起炸飛！

美堵出漏洞　中企藉交易取得晶片技術

更多熱門

相關新聞

美前高官、退將編劇本：陸藉機武統台灣

美前高官、退將編劇本：陸藉機武統台灣

美國前高官預言，中共將趁著美國總統大選完的混亂情勢武統台灣，並斷言，雖然台灣能在有限時間內致力抵抗，但美方要花太多時間才能援助，因此解放軍只需三天就能攻下台灣。

若北京武力犯台？川普回應語帶玄機

若北京武力犯台？川普回應語帶玄機

丈夫染疫身亡　妻兒一起跳河

丈夫染疫身亡　妻兒一起跳河

國安歸咎蔡英文　不可承受之重

國安歸咎蔡英文　不可承受之重

陸委會辦青年兩岸關係研習營

陸委會辦青年兩岸關係研習營

關鍵字：

印度媒體吳釗燮專欄台灣外交

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

北宜公路尋不著屍塊！警局驚見無頭女啜泣

快訊／台中警突遭「持刀揮砍」！送醫搶救中　

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

女博士作法求愛！供養法師吸乾千萬家產

全台最大「我家牛排」在中和

李佳薇進代銷公司當上班族：2020是艱辛的

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

甜美女警壁咚霸氣告白　萬人讚爆跪求IG

墾丁盲彎狂超4車　小鋼砲衝入草叢消失

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

即／他遭通緝投案　20分鐘籌到2000萬交保

蕾菈被控「買IG粉絲」凌晨親揭真相

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面