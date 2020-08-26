美前高官、退將編劇本！預言華府選後混亂　中方藉機3天內武統台灣

▲中美情勢緊張，美國前高官預測，明年中共將藉著總統大選完局勢混亂武統台灣，屆時美國將沒能力保護台灣／圖為澎湖漢光演習模擬解放軍攻台。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國前高官預言，中共將趁著美國總統大選完的混亂情勢武統台灣，並斷言，雖然台灣能在有限時間內致力抵抗，但美方要花太多時間才能援助，因此解放軍只需三天就能攻下台灣。

根據《富比士》（Forbes）雜誌網24日報導，前參聯會副主席、退役上將詹姆斯.A.溫尼菲爾德（James A. Winnefeld），以及歐巴馬政府時期兩度擔任中央情報局（CIA）代局長的莫瑞爾（Michael Morell）聯合執筆，在美國海軍學院出版的《會刊》（Proceedings）中預測，解放軍很有可能會在明年以3天的時間解決「台灣問題」，甚至明確點出時間可能就在2021年1月19日至1月21日的美國總統交接期間。

文中提到，假設11月3日美國大選投票後，選舉爭議持續燃燒；中共中央政治局將於12月中旬利用此機會啟動「紅省行動」（Operation Red Province），明年1月初展開大規模軍演。然後美東1月18日晚上，即美國總統就職日前2天，北京向台灣領導層發出訊息，要他們選擇立刻和平投降，或是面對武裝脅迫，部分在東面防止美軍干預。

據了解，大規模的「台海軍事行動」可能是「快速將解放軍隊調至台灣海峽」，先攻佔澎湖、金馬等離島，封鎖台灣逃出的航路，再派遣軍艦至東部海岸協防美國第七艦隊，直接包圍台灣。

他們指出，屆時白宮會緊急召開會議，爭辯救或不救台灣，但決定權還是握在新總統手中。美東時間1月19日晚間（台北20日早晨）台灣政府決定投降，白宮美東時間21日再開會，持續已久的中美衝突美國成為輸家，還有軍售給台灣的數十億計美元軍武，在戰爭開始前就輸給對岸了。

不過也有專家認為，該劇本缺乏邏輯。日本主要報紙、產經新聞外信部（即國際新聞部）次長矢板明夫就表示，文章寫得很不專業，「完全憑想像」，而且很多都不符合實際，他指出，攻打台灣已經和全世界為敵，事後應該要到處滅火，且如果是拜登當選，中國馬上攻台就是不給拜登面子，以後美中就沒得談了，邏輯上完全不對。