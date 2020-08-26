台南小弟弟玩壞蜘蛛人「5秒扭斷掌」　爸爸看一眼竟裝沒事叫他走…

▲台南小弟弟玩壞蜘蛛人，5秒扭斷掌。（圖／翻攝當事店家臉書）

記者許力方／綜合報導

台南一間漫威主題的牛排店在門口擺了一隻真人大小的「蜘蛛人」，招攬生意，日前卻遭人破壞「斷手」，老闆調閱監視器一看，兇手竟是路過的小男童，看到模型興奮上前把玩，過程中硬扯手腕，5秒就把手掌扭斷，家長看到了，卻只瞥了一眼就帶著他離開，氣得店家公布畫面，引起網友撻伐。

根據監視器畫面，事發於23日下午5時許，男子帶著男童經過牛排店外，坐在椅子上滑手機，小弟弟則興奮走向蜘蛛人拍照，無視「請勿動手」的告示，伸手移動模型的手臂，甚至大力轉動手掌，像是擰毛巾一般，5秒內就把手掌扭斷。

小弟弟不慎害模型斷掌，慌張地看向家長求助，男子回頭發現出事，但完全沒有制止，反而到旁邊揮揮手，示意趕快走，男童把手放回去，兩人就像沒事一樣直接拍拍屁股走人。

▲小弟弟玩壞蜘蛛人，家長看一眼竟裝沒事叫他走。



張老闆說，小男童將蜘蛛人手掌弄掉下來，雖然只是脫落沒有壞掉，「但是也太粗魯了…」眼睜睜看著自己心愛的收藏品被破壞惡搞，「當然心痛啊！」他認為，小孩不懂事，做家長的應該要教育正確的觀念才對，氣得將1分25秒的監視器影片公布臉書：「這要怎麼說？」

影片曝光隨即引發撻伐，網友傻眼痛罵家長水準低，「真的很誇張，教育失敗」、「最討厭這種手賤到不行的小孩」、「這什麼家長啊？放任小孩這樣子，不配為人父母」、「超級沒素質！」紛紛建議店家「報警叫家長賠償」、「證據確鑿」、「抓出來道歉」。

事實上，張姓老闆是漫威迷，店內擺了許多相關的公仔、模型，跟同好分享，也開放客人拍照，尤其門口的那一隻擬真蜘蛛人，在店裡展示8年多了，光是身上穿的衣服就要價1萬多元，早已經不是第一次被破壞，蜘蛛人的頭套不知道已被戳破多少次，不只小孩子好奇愛亂摸，大學生也會動手搞怪，還曾發生過員工制止小孩觸摸，遭家長「負評伺候」。

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▼店家在模型旁貼上許多告示：請勿動手！

