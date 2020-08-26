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怎會這樣？台南市區暴雨成災...曾文水庫卻只剩3成蓄水！

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▲台南市區強降雨豪雨成災，但曾文水庫幾乎沒有進水，水利單位期盼，颱風季期間，雨水多降在曾文水庫集水區，早日能把曾文、烏山頭水庫「加滿」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市區強降雨豪雨成災，但曾文水庫幾乎沒有進水，水利單位期盼雨水多降在集水區，早日把曾文、烏山頭水庫「加滿」。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

西南氣流造成台南市區強降雨，永康、仁德、善化、南區多處積水成災，但反觀山區卻沒有明顯降雨，台南主要水庫曾文水庫，蓄水仍維持3成1，與烏山頭水庫合計蓄水量約2.1億多立方公尺，可提供60多天用水量，台南地區並沒有解渴，必須在今年颱風季期間，趕快把水庫蓄滿，不然明年供水會有問題。

▲台南市區強降雨豪雨成災，但曾文水庫幾乎沒有進水，水利單位期盼，颱風季期間，雨水多降在曾文水庫集水區，早日能把曾文、烏山頭水庫「加滿」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據經濟部水利署資料顯示，台南曾文水庫目前蓄水量31.4％，有效蓄水量15966萬立方公尺；烏山頭水庫有效蓄水量74.3％，5819萬立方公尺；南化水庫有效蓄水量96.7％，8780萬立方公尺，除南化及烏山頭水庫稍有進水外，主要水庫曾文水庫蓄水量沒有明顯增加，顯示曾文水庫集水區並沒有大量降雨，所以台南地區缺水問題尚未解除。

▲台南市區強降雨豪雨成災，但曾文水庫幾乎沒有進水，水利單位期盼，颱風季期間，雨水多降在曾文水庫集水區，早日能把曾文、烏山頭水庫「加滿」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲烏山頭水庫目前蓄水量74.3％。

最近的降雨，每天為曾文水庫帶入約逾200萬立方公尺的進水量，對蓄水量而言只是「加減補」，目前平地降雨可節省農業灌溉，嘉南農田水利會26日提前採取「間斷」供灌，曾文和烏山頭合計蓄水量約2.1億多立方公尺，水利會也表示歷年少見情況。

▲台南市區強降雨豪雨成災，但曾文水庫幾乎沒有進水，水利單位期盼，颱風季期間，雨水多降在曾文水庫集水區，早日能把曾文、烏山頭水庫「加滿」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南化頭水庫目前蓄水量96.7％。

台南供應民生用水的南化水庫，目前96.7％，接近滿水位，目前水有效蓄水量8780萬立方公尺，尚可維持台南地區民生用水正常供應，如果曾文水庫沒有大量進水，明年農業及工業用水是否能正供供水則頗令人擔憂，水利單位期待在今年颱風季期間，雨水多降在曾文水庫集水區，早日能把曾文、烏山頭水庫「加滿」，以解「水憂」。

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