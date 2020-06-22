　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酷航7/5起復飛台北-新加坡！每周1班往返　免費改票期限再延長

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼酷航限時推出「飛常酷」優惠 」。（圖／酷航提供）

▲酷航7/5起復飛台北-新加坡航線，每周一班往返。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航宣布，將於7月5日起，正式復飛台北-新加坡航線，每周1班以B787-9機型飛航。另外，考量到乘客在預定後有更改計畫需求，酷航也將免費改票政策延長至7月31日。

酷航7月5日起復飛台北-新加坡，酷航表示，將採取嚴格的防疫措施，以確保旅客及機組人員的健康安全，讓乘客可以安心地搭乘酷航。其中，包含登機前體溫量測、保持配戴口罩、防疫座位安排、及遵守安全距離等多項措施。

請繼續往下閱讀...

為了減少接觸，酷航也鼓勵旅客使用線上報到並預先提交健康聲明。機上座位將預先放置護理包供乘客個人使用，內含抗菌濕紙巾、消毒液以及醫療口罩。飛行時化妝間則會加強清潔及消毒，保持每小時至少3次的頻率。

旅客也須留意，酷航自6月1日起僅能攜帶3公斤以下的登機行李，且須能置於前方座位底下，這是為了確保乘客在安檢、登機和出發時保持安全距離，其餘7公斤以下的登機行李可免費託運。

▲▼酷航加強防疫措施。（圖／酷航提供）

▲▼酷航加強機上防疫措施。（圖／酷航提供）

▲▼酷航加強防疫措施。（圖／酷航提供）

此外，為了讓旅客安心旅行，考量到乘客在預訂後有更改計畫的需求，酷航也將一次免費更改政策延長至2020 年7 月31日。

酷航表示，將持續觀察疫情狀況、調整政策規範、以及檢視落實狀況，以確保乘客不僅安全健康也能安心地飛行。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
張清芳交往1年...就嫁身家15億宋學仁！收豪宅曾自豪「嫁得
美海灘驚見「神祕行李箱」！她拍抖音以為「發大財」...聞惡臭
快訊／張清芳宣布離婚宋學仁！斬斷15年婚　發聲明曝原因
女星曬「血痕裸照」！公開告白郭台銘：是我下輩子老公
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酷航7/5起復飛台北-新加坡！每周1班往返　免費改票期限再延長

農委會拿下北農董監事改選7席歷年最高　首派青農「採1年1任」

環保署祭10億綠點推「全民綠生活」　署長張子敬盼國人綠一點

崑山科大辦學卓越再添喜訊　科技大學評鑑全項目獲得通過

環保署靠「理念」苦推綠生活遭疑沒誘因　署長張子敬：不希望永遠用錢補助

平時很聰明一愛就變笨！越虐心愛越深的星座TOP5

來吧！　動手蓋一座自己的「奇美博物館」

「有河書店」最快7月北投重啟！未來靠山不靠河　為書店光景守到最後一刻

善耕365／童聲應援接力各方響應　防疫新生活啟動志工力

大金疼惜台灣！企業形象首映偕看見•齊柏林基金會傳遞永續理念

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

酷航7/5起復飛台北-新加坡！每周1班往返　免費改票期限再延長

農委會拿下北農董監事改選7席歷年最高　首派青農「採1年1任」

環保署祭10億綠點推「全民綠生活」　署長張子敬盼國人綠一點

崑山科大辦學卓越再添喜訊　科技大學評鑑全項目獲得通過

環保署靠「理念」苦推綠生活遭疑沒誘因　署長張子敬：不希望永遠用錢補助

平時很聰明一愛就變笨！越虐心愛越深的星座TOP5

來吧！　動手蓋一座自己的「奇美博物館」

「有河書店」最快7月北投重啟！未來靠山不靠河　為書店光景守到最後一刻

善耕365／童聲應援接力各方響應　防疫新生活啟動志工力

大金疼惜台灣！企業形象首映偕看見•齊柏林基金會傳遞永續理念

9歲女遭親生母狂砍多刀恐毀容！她加護病房醒來問大人：我怎麼受傷了？

底部鋪捏皺紙張！受傷野鳥「救援2大點」　條狀衛生紙、毛巾超NG

中職／林安可新人年上半季15轟　已超越王柏融　

Galaxy A51針對相機功能進行重大更新！　未來幾天內可陸續更新

影／遭騎士磚塊爆頭8下！桃園義交「還原過程」…妻見10cm傷口含淚

李多熙小露性感蠻腰　身高174公分始終維持50kg的秘訣

新「實價登錄」7/1上路！買賣家「說謊一起罰」　網傻：固定15萬？

張清芳交往1年就嫁身家15億宋學仁！　曾自豪「嫁得好」：我的條件匹配

張清芳2段情都超過10年！　和製作人愛情長跑卻分手…嫁宋學仁15年豪門婚閃離

中職／林安可連4場開轟　胡金龍嘆：人家春訓都練投手

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

生活熱門新聞

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

網購、賣場都買不到口罩！內行激推1地點

澳門男入境居檢　錯過父最後一面

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

今6縣市「亮橙黃燈」！周二起變天　端午連假天氣出爐

連假快買刮刮樂！端午財運「2生肖」＝小福星

上帝的視角觀看日環食！

軍中最地獄配菜「答案不是三色豆」

短期商務客入台　縮短居檢上路了

手機開相機！台中哥「完美日偏食get」

台灣蘋果日報宣布裁員140人！　營運虧損忍痛資遣

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

吃霸王餐被抓！小混混人生改變了

台鐵變電箱跳電！太魯閣號卡半路旅客熱翻

更多熱門

相關新聞

酷航客機艙壓過高！運安會曝原因

酷航客機艙壓過高！運安會曝原因

去年酷航一架客機於下降桃園機場時，發生艙壓高度過高緊急狀況，飛航組員與旅客都使用氧氣面罩，所幸最終落地人員均安。國家運輸安全調查委員會今日發布該事故調查報告，發現為自動艙壓控制系統發生故障，正駕駛判斷錯誤而下達錯誤指令，才導致此事故。

酷航復飛！「新防疫措施」公布

酷航復飛！「新防疫措施」公布

酷航宣布：即起幾近所有航線停飛

酷航宣布：即起幾近所有航線停飛

酷航4/25前停飛台北-首爾、札幌航班

酷航4/25前停飛台北-首爾、札幌航班

新加坡92名僑民返抵樟宜機場　將隔離14天

新加坡92名僑民返抵樟宜機場　將隔離14天

關鍵字：

酷航

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

印度急買33架戰機！專家：買錯了

謝和弦曝和Keanna「交往到離婚始末」

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

陳立農短髮造型挨轟…粉絲怒「剪短+油頭作死」

雞排妹「無碼高清辣照」開放下載！

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面