酷航即起復飛台北-新加坡每周1班　聯合航空再延後至9/10

▲酷航7/5起復飛台北-新加坡航線，每周一班往返。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航自今（5）日起，正式復飛台北-新加坡航線，每周1班以B787-9機型飛航；考量到乘客在預定後有更改計畫需求，酷航也將免費改票政策延長至7月31日。另外，聯合航空受疫情影響，持續停飛台灣，目前最新消息指復飛計畫再延後至9月10日。

酷航正式復飛台北-新加坡，飛航中採取嚴格的防疫措施，以確保旅客及機組人員的健康安全，讓乘客可以安心地搭乘酷航。其中，包含登機前體溫量測、保持配戴口罩、防疫座位安排、及遵守安全距離等多項措施。

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為了減少接觸，酷航也鼓勵旅客使用線上報到並預先提交健康聲明。機上座位將預先放置護理包供乘客個人使用，內含抗菌濕紙巾、消毒液以及醫療口罩。飛行時化妝間則會加強清潔及消毒，保持每小時至少3次的頻率。

旅客也須留意，酷航自6月1日起僅能攜帶3公斤以下的登機行李，且須能置於前方座位底下，這是為了確保乘客在安檢、登機和出發時保持安全距離，其餘7公斤以下的登機行李可免費託運。

▲▼酷航加強機上防疫措施。（圖／酷航提供）

此外，為了讓旅客安心旅行，考量到乘客在預訂後有更改計畫的需求，酷航也將一次免費更改政策延長至2020年7月31日。

聯合航空部分，受到疫情影響，自3月19日起就停飛台灣，最新消息指出，復飛台灣計畫時間將再延後，擬延至9月10日。

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