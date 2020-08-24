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巴威估今轉中颱！鄭明典曝變「蕾絲邊颱風」　周三起雨彈擴大襲全台

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▲▼巴威颱風。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲氣象局預估巴威颱風今將轉中颱，鄭明典說是「有蕾絲邊的颱風」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者賴文萱／台北報導

輕颱巴威雖持續遠離台灣，但未來仍有增強趨勢，氣象局長鄭明典今（24）日PO出巴威最新現況是有「蕾絲邊的颱風」，氣象局預估今天有望增強成中颱。氣象專家吳德榮則指出，今日起台灣附近受其引進的西南風，俗稱颱風尾影響，將持續至周五；其中，周三起有愈來愈濕、影響加鉅的趨勢。

鄭明典上午PO出巴威颱風衛星雲圖指，是「有蕾絲邊的颱風」，這是不同尺度旋轉氣流（渦度）相互影響的結果，颱風外圍有大半圈的強對流帶，和內部颱風雨帶特徵不同，已經有中颱的架式了。

請繼續往下閱讀...

▲▼巴威颱風。（圖／中央氣象局）

▲巴威颱風將轉中颱，持續往中國東北、朝鮮半島前進。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，巴威強度已達輕颱上限，今天有機會增強為中颱，未來1~2天持續偏北往朝鮮半島或中國大陸東北登陸。今明受到西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,高雄午後下起大雨,下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲周三至周五西南風進一步增強，水氣略增，雨區擴大為全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

周三至周五西南風進一步增強，水氣略增，雨區擴大為全台有雨，除了西半部有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率；北部、東北部也有局部短暫陣雨或雷雨，各地午後都要留意局部短暫雷陣雨發生。其中，氣象局提醒，全台降雨狀況以周三、四最顯著。

周六、下周日西南風稍減弱，但中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，但留意午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼巴威颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

▲吳德榮說，巴威颱風將在26日達最強，挑戰今年最強紀錄。（圖／翻攝自RAMMB）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，「巴威」將於26日達最強，挑戰今年最強紀錄。今日起台灣附近受其引進的西南風（俗稱颱風尾）影響，並將持續至周五；而西南風所挾帶的水氣，周三起有愈來愈濕、影響加鉅的趨勢。

最新模式模擬顯示，周三至周五西南風挾帶的水氣增多，不穩定度提高；迎風面南部、中部的清晨及午後「強對流」發展的機率更高，應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間強降雨）；其他地區也有降雨機率。

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