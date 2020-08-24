快訊／巴威轉中颱北撲還會再增強　掃到颱風尾全台周三起雨勢更劇烈

▲巴威颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

巴威颱風雖持續遠離台灣，但今（24）日下午2點已增強為中度颱風，氣象局表示，未來往北朝向朝鮮半島接近時，仍有再增強趨勢。在巴威北上後，今明兩天台灣受到西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，周三起西南風更進一步增強，全台有雨，預估要到周末降雨才會舒緩。

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▲巴威颱風轉中颱，持續往中國東北、朝鮮半島前進。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天下午2點，巴威颱風已增強為中颱，未來1~2天持續偏北往朝鮮半島或中國大陸東北登陸，預估在接近陸地前還有再增強趨勢。今明受到西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。另外，周二到周四，基隆北海岸、東半部及西南部恆春半島容易有長浪發生。

▲周三至周五西南風進一步增強，水氣略增，雨區擴大為全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

周三至周五西南風進一步增強，水氣略增，雨區擴大為全台有雨，除了西半部有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率；北部、東北部也有局部短暫陣雨或雷雨，各地午後都要留意局部短暫雷陣雨發生。其中，氣象局提醒，全台降雨狀況以周三、四最顯著。

周六、下周日西南風稍減弱，但中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，但留意午後有局部短暫雷陣雨。

▲吳德榮說，巴威颱風將在26日達最強，挑戰今年最強紀錄。（圖／翻攝自RAMMB）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，「巴威」將於26日達最強，挑戰今年最強紀錄。今日起台灣附近受其引進的西南風（俗稱颱風尾）影響，並將持續至周五；而西南風所挾帶的水氣，周三起有愈來愈濕、影響加鉅的趨勢。



最新模式模擬顯示，周三至周五西南風挾帶的水氣增多，不穩定度提高；迎風面南部、中部的清晨及午後「強對流」發展的機率更高，應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風及瞬間強降雨）；其他地區也有降雨機率。

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