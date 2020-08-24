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「最強颱風」巨大巴威眼牆發展！連3天「雷雨彈」灌全台　彭啟明：雨勢強

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▲▼巴威颱風。（圖／NCDR、翻攝JMA）

▲巴威颱風恐成罕見登陸遼寧的「最強颱風」。（圖／翻攝JMA） 

記者許力方／綜合報導

今年第8號中度颱風「巴威」（Bavi）持續增強北上，大陸中央氣象台預估，巴威恐以強颱之姿，成為1949年以來罕見登陸遼寧的「最強颱風」，且已降下猛烈暴雨，預估東北等地將出現致災性強風雨。對此，天氣風險公司總經理彭啟明分析，巴威颱風走後，台灣轉為西南風環境，容易有對流發展，尤其26日（周三）後，中南部將出現一波波雨勢，有局部大雨或豪雨發生可能。

台灣中央氣象局表示，巴威颱風24日下午2時已經升級為中度颱風，因由季風槽內形成，環流通常較為廣大，強度也會發展較強，其7級風暴風半徑達180公里，局長鄭明典也分析，眼牆雲系組織中，未來強度有望持續增強，對台灣沒有影響。

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根據氣象局觀測，巴威颱風晚間8時中心位在台北東北方610公里海面上，以時速11公里速度向北北西移動，近中心附近最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑達180公里，10級風暴風半徑55公里。

氣象局預報，25日持續受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨較為持續，並可能仍有局部大雨發生，午後雷陣雨分布上來說仍以東北部地區及各地山區為主。

▼巴威暴風圈半徑達180公里，強度還在增強中。（圖／中央氣象局）

▲▼巴威颱風。（圖／氣象局）

▲▼巴威颱風。（圖／氣象局）

▼西南風環境，南台灣連3天大雨。（圖／NCDR）

▲▼巴威颱風。（圖／NCDR、翻攝JMA）

▼巴威眼牆發展中。（圖／翻攝NAVY）

▲▼巴威颱風。（圖／翻攝NAVY）

受到西南風影響加上日照加熱，氣象局指出，除中南部因雲量多加上下雨，高溫約31至33度以外，其他地區高溫約在33至35度，特別是在台中以北、東半部地區及金門有局部36度以上高溫機率，台北盆地內更有局部38度以上高溫機率，整體感受偏熱。

氣象局預計，26至28日（周三至五）西南風增強且水氣略增，前兩天中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，午後並有局部大雨發生機會；28日西南風仍強但水氣稍減少，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，北部地區則有局部短暫陣雨或雷雨，並仍有局部大雨發生機率，其他地區仍為多雲，午後並有局部短暫雷陣雨之天氣。

彭啟明則分析，在脫離巴威颱風的影響後，台灣開始轉為西南風的環境，中南部水氣較多，25日清晨沿岸容易有對流發展，彰化以南的沿海及平地下雨機會較高，南高屏感受明顯，可能有瞬間大雨出現；午後中南部、東半部山區也有熱對流發展帶來雷陣雨，至於北部受西南風沉降作用影響，相對定，大致多雲到晴、高溫炎熱，這兩天可上看36、37度。

彭啟明預估，26日之後西南季風強度增強，中南部降雨不僅限於夜晚到清晨，沿海到平地將有一波波陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生的可能，白天加上熱力作用，山區熱對流會發展的比較旺盛，容易發生短時強降雨，北部、東半部影響比較小。

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