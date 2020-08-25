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基隆聯合婚禮改採報名抽籤制　有機會獲郵輪蜜月大禮

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▲ 2020基隆聯合婚禮改採報名抽籤制 百年古蹟「校官眷舍」見證浪漫婚禮。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆聯合婚禮改採報名抽籤制，百年古蹟「校官眷舍」見證浪漫婚禮。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市2020年市民聯合婚禮即將在9月30日在校官眷舍浪漫登場，市長林右昌25日選在七夕情人節，宣告活動浪漫開跑，有鑑於往年名額太過搶手，今年改採抽籤制，只要報名的新人都可以獲得一份精美結婚書約，36對中籤參與聯合婚禮的佳偶，還有機會獲得包括婚紗攝影、喜餅套裝及郵輪蜜月等大禮，歡迎新人把幸福留在基隆。

林右昌特別感謝在這次活動中，共有超過15間基隆在地業者加入「辦嫁妝」的行列，要給新人添喜氣，每對新人都可獲得多功能氣炸烘烤爐1台、結婚書約、市長簽名金鏟子、議長贊助的平底鍋、家庭教育中心提供的心型抱枕等滿滿的祝福賀禮。新人們也將享有法朶創意婚紗贊助的浪漫古蹟風新娘婚紗1件、專業婚紗照拍攝，讓大家能夠用最美的姿態迎來人生中最重要的一天。

▲ 2020基隆聯合婚禮改採報名抽籤制 百年古蹟「校官眷舍」見證浪漫婚禮。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市2020年市民聯合婚禮即將在9月30日在校官眷舍浪漫登場。

林右昌指出，9月30日活動當天將抽出豪華賀禮，包括慶安宮和法朶創意婚紗贊助的法朶豪華婚紗攝影套裝組、慶安宮和泉利米香贊助的喜餅套裝組，以及慶安宮、星夢郵輪及基隆港務公司贊助的郵輪蜜月禮、基隆水園會館贊助雙人喜宴套餐、長榮桂冠酒店（基隆）贊助的豪華套房平日兩天一夜住宿、華帥飯店贊助四人套房等多項好禮，讓新人在基隆許下甜蜜誓言，還帶著市府滿滿的祝福回家。

民政處長王榆森說，這幾年的基隆市民聯合婚禮非常熱門，有限的名額往往在報名當天名額就被秒殺，甚至還有新人為此提前一天到市府排隊。今年市府改採抽籤制，有意參與活動的新人只要在活動網站下載表件填妥後，在9月4日帶著應備文件到中正區行政大樓7樓現場報名，都有機會參加這次的市民聯合婚禮，只要報名的新人都可以獲得市府贈送的精美結婚書約一份，鼓勵更多新人把幸福留在基隆。

▲ 2020基隆聯合婚禮改採報名抽籤制 百年古蹟「校官眷舍」見證浪漫婚禮。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆市超過15間在地業者加入「辦嫁妝」的行列，要給新人添喜氣。

民政處指出，自市長上任以來，就大力推動基隆幸福產業鏈，近年市府舉辦的聯合婚禮、未婚聯誼活動都受到媒體熱烈關注，這次聯合婚禮活動將在地婚慶相關產業進行串聯，成功創造商機，9月4日報名日當天，現場也將舉辦婚慶產業展覽活動，讓新人報名的同時，也能快速了解基隆婚慶產業，為人生中最重要的時刻增添甜蜜的色彩。

此外，基隆是全國歷史場景計畫中，成功爭取並獲得最多文化部支持與古蹟修復的城市。今年度的聯合婚禮活動結合文化部挹注的「基隆大歷史場景修復計畫」，選在剛完成修復的基隆要塞司令部校官眷舍舉辦浪漫古蹟婚禮，並在司令官邸、槓子寮砲台、旭丘山坡白教堂拍攝唯美古蹟風婚紗照，讓百年古蹟見證基隆最浪漫的大事。

基隆市2020年市民聯合婚禮報名抽籤資訊
報名時間：9月4日09:00-中午12:00、下午13:00-下午16:00
抽籤時間：9月4日16:30
報名及抽籤地點：基隆中正區行政大樓7樓禮堂（基隆市中正區中正路236號7樓）

基隆市2020年市民聯合婚禮活動資訊
婚禮時間：9月30日09:00-17:00
婚禮地點：基隆要塞司令部校官眷舍
婚紗拍攝地點：基隆要塞司令官邸、槓子寮砲台、旭丘山坡白教堂
活動網址： https://reurl.cc/Kj6qQm

► 美麗最大的祕密

▲ 2020基隆聯合婚禮改採報名抽籤制 百年古蹟「校官眷舍」見證浪漫婚禮。（圖／基隆市政府提供）

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