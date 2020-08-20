基隆市蝙蝠檢出台灣蝙蝠麗沙病毒　防檢局籲民眾勿接觸野生動物

▲蝙蝠檢體。（圖／防檢局提供）

記者崔至雲／台北報導

防檢局今（20日）表示，農委會畜衛所14日接獲民眾於基隆市暖暖區碇內抽水站附近拾獲1隻東亞家蝠，經檢出台灣蝙蝠麗沙病毒。該病毒不是法定動物傳染病，但有人畜共通之風險，目前沒有人類感染案例。防檢局呼籲民眾，不要接觸野生動物，避免可能感染機會。

防檢局指出，麗沙病毒共有16種基因型，狂犬病病毒rabies virus為第1基因型麗沙病毒，依據畜衛所檢驗報告顯示，本次檢出之麗沙病毒與我國曾於105年至107年間分別於台南市、雲林縣及宜蘭縣東亞家蝠檢體中發現蝙蝠麗沙病毒相似，經核蛋白基因序列及核蛋白胺基酸比對結果，顯示本病例所檢出之病毒屬台灣蝙蝠麗沙病毒。

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防檢局說明，105年至107年間自3隻東亞家蝠檢出台灣蝙蝠麗沙病毒，另於106年6月於新北市拾獲之絨山蝠檢出一新型麗沙病毒，迄今已累計檢出5例蝙蝠麗沙病毒案例。蝙蝠可作為麗沙病毒的自然宿主，防檢局提醒民眾無論於何處倘見到衰弱或死亡蝙蝠，切勿自行接觸，並請通報當地動物防疫機關或蝙蝠保育團體協助安排救傷或採樣送檢，如遭蝙蝠抓咬傷時應立即就醫評估施打人用疫苗等必要處置。

防檢局強調，該案例病毒雖非屬狂犬病病毒，然而家中寵物施打狂犬病疫苗仍可以產生交叉保護效果，所以防檢局再次呼籲民眾務必遵守「二不一要」原則－不要棄養寵物，不要接觸及捕捉野生動物，要每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物注射狂犬病疫苗。

