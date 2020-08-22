快訊／巴威颱風發海警！離島蘭嶼4船班取消　770旅客行程受影響

▲巴威颱風發海警，離島蘭嶼4船班取消。（圖／ETtoday資料照）

記者楊漢聲／台東報導

今年第8號輕度颱風巴威22日上午8時形成，氣象局上午10時30分發布海上颱風警報，東航指出， 因西南氣流影響海象不佳，龍鴻公司下午取消4航班，包含12時30分台東往蘭嶼(綠島之星)，預訂人數143人、15時30分蘭嶼往台東(綠3)，預訂人數236人、13時後壁湖往蘭嶼(綠3)，預訂人數179人、1530蘭嶼回後壁湖(綠島之星)，預訂人數212人，23日將視風浪決定是否開航。

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