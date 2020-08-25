中央、地方毒品防制不及格　台南藍軍批防毒拿不出擬真毒品宣導教育模型

▲台南市議會國民黨團批評中央、地方防毒宣都不用心、不及格。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團關切國內毒品氾濫，25日邀請台南市警察局、教育局和衛生局召開記者會，會中只有衛生局拿出整套擬真毒品宣導教育模型，讓大家了解毒品長的是甚麼樣子，而市警局有三套宣導樣品，一套還是借來的，教育局只有36套！

台南市議會國民黨團議員指出，全市有1百多萬市民，2百多所國中小，怒批台南市政府毒品防制不及格，要求預算花在刀口上，立刻製作與時俱進的擬真毒品宣導教育模型，加強宣導！

國民黨團書記長王家貞、許至椿、蔡淑惠、李中岑和蔡育輝議員，邀集警察局、教育局和衛生局共同關心『甚麼叫喵喵？毒品有多少？毒品防治做多少？』，衛生局也應議員要求，拿出一整套與時俱進的擬真毒品宣導教育模型，讓大眾了解毒品樣貌。

王家貞指出，現在的毒品名稱都很潮，有小惡魔可可粉、彩虹煙、火狐狸、阿拉伯茶等，吸引不少愛新潮喜時尚的年輕人嘗鮮，看到各式毒品氾濫並導致各類觸目心驚的社會新聞，吸毒殺母砍頭無罪、戒毒醫師成吸毒通緝犯，真的讓人痛心。

王家貞秀出全國和台南檢肅毒品統計，2015全國年破獲件數49576件，重量7631公斤，其中台南市破獲3510件重量1584公斤，2016年全國54873件重量4616公斤，其中台南市破獲2967件12公斤，2017年全國58515件9685公斤，其中台南市破獲3784件146公斤，2018全國55480件20597公斤，其中台南市破獲4241件514公斤，2019全國破獲47035件15929公斤，台南市破獲3574件504公斤，今年2020年上半年1月到6月，破獲22900件6367公斤，其中台南市破獲1783件36公斤，根據歷年數據發現，台南市2016年破獲數據由1584公斤遽減到12公斤，不符常理，警察局應找出原因。

許至椿語重心長說，毒販販毒手段方法不段更新，政府打擊防制取締方法也應提升，看到毒販利用大人小朋友喜歡吃的零食包裝成毒品，不但危害國民健康更傷害商業運作，小孩子看到這些毒品怎有辨識能力，為防範毒品氾濫建議成立專責單位從嚴立法。

蔡淑惠問在場的警察局、教育局等單位，開學在即，針對毒品防制準備好了嗎？看到衛生局提供的擬真毒品宣導教育模型，有王子麵、鳳梨酥等，這些大人小孩都愛的零食，真的非常擔心小朋友不小心成為吸毒者，毒品進入校園是國民黨團一直長期關切的議題，但看到台南市破案數字，讓人不得不懷疑是否吃案，或把案件稀釋，讓台南市破案數量是六都中最少的，尤其2016年比例是不可思議的。

李中岑指出，資訊發達，資料顯示19歲以下未成年佔了吸毒人口5分之1，因為法律修改，吸K只要罰個2萬元就放回去，小朋友認知錯誤以為吸K不用關只罰錢而已，所以都不怕，家長們也不會注意小朋友書包的科學麵或小熊軟糖，以為只是零食不知這可能是同儕提供的毒品，所以拿出毒品樣本教育老師家長跟小朋友一樣重樣。

蔡育輝說，既然擬真毒品宣導教育模型在毒品防制宣導扮演重要角色，詢問在場官員到底有幾份擬真毒品宣導教育模型，衛生局答說連同衛生所有41套，教育局說有36套都放在新市國小，警察局則答說有3套，其中1套是跟衛生局借的，蔡育輝一聽直批太離譜，不及格、不用心，難怪連檢察官半年出席1次的治安宣導，都沒見過這樣的擬真毒品宣導教育模型，因為從中央到地方都不重視毒品宣導。

國民黨團要求台南市政府建立一套防制毒品與時俱進的宣導SOP，預算要用在刀口上，大量製作擬真毒品宣導教育模型，全台南市有1百多萬市民，2百多所國中小學，面對毒品氾濫、毒品深入校園，教育局只有36套、警察局只有2套擬真毒品宣導教育模型，真的不及格！

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