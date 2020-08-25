台南安南醫院開心500例　搶救重症衝第一

▲手術十分成功，許秉毅副院長、陳偉華主任及病人黃李女士夫妻合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



1位63歲李女士去年底於家中發生院外心臟驟停，送醫急救檢查發現罹患重度主動脈脈閉鎖不全及左側冠狀動脈主幹完全閉塞，引發心室震顫導致心臟驟停，病人因心臟衰竭及左心室擴大，家屬轉介安南醫院心臟外科，經緊急手術置換主動脈瓣膜及冠狀動脈繞道手術，終於順利於手術當天拔管，術後第9天出院。

台南市立安南醫院陳偉華主任指出，李女士於術後3個月回診，超音波追蹤發現 左心室從原本的 7.2cm 縮小到 5.5cm ，同時左心室收縮力也比術前進步一倍， 收縮力回到61％，手術復原相當順利！



台南市立安南醫院為台南市政府BOT醫院，由中國醫藥大學經營，2013年2月01日正式營運，本著救腦、救心、救命的使命，在第一任院長林欣榮院長的號召及延攬之下，當時在大林慈濟醫院擔任心臟外科主任的陳偉華醫師帶領團隊轉任安南醫院，於到職一個月內，2013年3月30日完成了安南醫院第一例開心手術。

第一例病患81歲蔡阿嬤因主動脈瓣狹窄執行主動脈瓣置換手術，術後於該院持續追蹤，6年後於2019年底於睡夢中過世，安享晚年不受心臟疾病症狀所苦。經過7年努力，安南醫院已經通過各級評鑑，取得美國ＪＣＩ認證，並通過區域教學醫院評鑑合格，並獲得在地台南鄉親的認可，醫療服務量蒸蒸日上，在2020年8月19日這天，一位70歲陳先生因為急性心肌梗塞，在接受了緊急右側冠狀動脈介入手術後，因左側冠狀動脈嚴重阻塞，完成了三條冠狀動脈繞道手術，並於術後第2天於加護病房順利拔管，順利轉回普通病房，安南醫院也順利完全開院以來第5百例開心手術，完成開心手術重要的里程碑。



由於藥物及介入手術的普及及進步，需要開心手術的患者往往都是病情複雜的病患，且開心手術往往病患於術中會接受超過一種術式以上的治療，安南醫院這五百例手術也不例外。60歲以上病患佔了6成，其中糖尿病患者高達6成，洗腎患者佔了兩成，500人次的手術開了663種術式，其中17.6％是急診手術。除了開心手術，安南醫院心臟血管外科團隊也同時辛苦的完成了330例主動脈瘤支架修補手術以及一萬例的周邊血管介入手術，其中透析廔管的介入手術高達八千例，已然成為台南市兩大醫學中心以外，新興起的具備醫學中心實力的另一個心臟血管疾病治療的選擇！今年肺炎疫情衝擊下，第二任院長林瑞模為了進一步提升安南心血管中心的品質，陸續採購了新的葉克膜及主動脈幫浦設備，也預計投資一億建構複合式手術室，成為台南第三家擁有複合式手術室的醫院。

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安南醫院心臟血管外科團隊，從主治醫師、專科護理師、體循師、導管室技術師、手術室外科助理、手術室護理師到個案管理師的編制，在院方強力支持下，團隊成員高達20人之多，是目前區域教學醫院等級醫院中心臟血管外科團隊人員編制最完整的團隊，因此幾乎可以24小隨時出動搶救各種心臟及血管急重症個案，陳偉華主任為首的團隊更在疫情前，接待了超過了100位國內外醫師來安南醫院取經，把安南醫院成功的手術流程及經驗不吝於分享給國內外醫護人員，提供南部鄉親不遜色於北部醫院的優質心臟血管疾病治療選擇！

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