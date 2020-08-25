台南安南醫院急診護理師　方楷傑勇奪健美錦標

▲台南市立安南醫院急診部護理師方楷傑，今年參與台南市府城盃健美賽，在成人178公分以上組別，入圍決賽並勇奪第４名的護理師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾心目中護理師形象，是溫柔、體貼、視病猶親與專業，而台南市立安南醫院急診部，有一位男性護理師很不一樣，他不但可在病患面臨病痛時給予溫暖，專業的護理照顧，更能給予同事們安定及穩定的力量，他就是今年參與台南市府城盃健美賽，在成人178公分以上組別，入圍決賽並勇奪第４名的方楷傑護理師。

方楷傑在新北市八里出生，高中時原本念工科，但因為家中祖母生了一場大病，讓他興起想要照顧家人的念頭，到台南市中華醫事科技大學念護理系，畢業後他到台南市立安南醫院急診就職，平時工作認真，頗受主管肯定。

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方護理師在大學期間有接觸到健身領域，進而產生興趣，除了工作之餘，就在家中或健身中心，每天自主訓練，因緣際會之下被朋友慫恿參加比賽，從此展開了健美比賽的人生。

方護理師回想起準備比賽的過程，體重都是克克皆辛苦（每一公克）。飲食不但需要嚴格的控制，所有要吃下肚的食物都得經過磅秤，連白飯以及肉類都得斤斤計較。準備參賽期間，急診護理師輪白班、小夜與大夜工作不變，每天還要撥出至少2小時的重訓，針對不同部位肌肉群的操練，為的是讓整體的肌肉比例均勻，在健美舞台上把最好的一面表現出來。

方護理師過去也參加過臺中市議長盃健美錦標賽，晉入決賽。去年參加台南市府城盃健美賽第1次得到第6名，今天更上一層樓，在眾多參賽者脫穎而出，中得到第4名。



安南醫院急診護理長謝士偉表示，有楷傑護理師在急診室上班，同仁們都很放心，一方面他的護理專業人能力很好，一方面也能讓同事們有安心感。急診病患有許多不良於行或臥床的病患，在移床時或由輪椅挪至床位時，多半需要許多同仁一起合力才能完成，有他在的時候，1個人輕輕鬆鬆就可以抬起來了，更不要說急診常遇到酒鬼或藥物成癮患者來急診閙場，有他在的時候，病患大閙的機率就降低很多。

安南醫院護理部主任張嘉蘋也表示，楷傑值得肯定，能發揮南丁格爾精神，以愛心、耐心、細心和責任心去照顧病人，也能擔任醫師與病人之間的溝通橋樑。張主任也期待楷傑護理師，在護理專業與健美領域都抱持初心，持續進步，對台南市民有更多的奉獻。

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