德國普篩喊卡？　他翻譯國外報導驚：被綠色媒體帶風向了

▲德國機場的入境普篩。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

歐洲出現疫情復燃，德國規定8月8日起凡是自疫情高風險地區回國者，一律強制篩檢，但傳出此舉已讓實驗室不堪負荷喊卡。不過，26歲的台大國家發展所碩士生、國民黨前青年團長呂謦煒在臉書分析國外週刊原文，驚覺民眾可能已經被部分綠色媒體帶風向洗腦了，因為德國漢堡市長（Tschentscher）其實認同從高危險區返國的人要全面普篩。

呂謦煒表示，有媒體發布「德國入境普篩上路兩週檢測實驗室已瀕崩潰 漢堡市長：嚴重錯誤」的報導，其實是揉和了德國《明鏡周刊》與《時代週報》的兩篇不同報導成一篇，而且只翻譯其一，不翻譯其二。

呂謦煒指出，德國現行做法是，民眾搭機返國，必須持在國外檢驗的陰性證明，或者在機場做免費篩檢，漢堡市長提出的具體建議是，從高危險地區返回德國的人必須「至少隔離5天再進行檢測」，只有這項測試是陰性，才允許他們再次與人互動。他也認為由國外回來的人自己付檢測費是合理的，他們自己應該負起這個風險。

呂謦煒說明，德國衛生部長詹斯·斯潘（Jens Spahn）為了補破網提出建議，在旅客返國後5-7天進行「第二次篩檢」。但漢堡市長認為不妥，他認為這其實是將檢測工作與成本加倍（哪有人入境前做一次檢驗，入境後還是要隔離，然後還是要再做一次檢驗？），應該要把檢驗能量留給有用且必要的檢測。

呂謦煒表示，漢堡市長認同從高危險區返國的人要全面普篩，但批評「民眾居家檢疫後做第二次篩檢」，這才是漢堡市長批評德國政策「嚴重錯誤」的真正主張。

最後，呂謦煒說，特定媒體操作境外新聞，已經不是一次兩次，讓這種假訊息誤導台灣民眾，對我們的言論自由與民主法治究竟是好是壞？「#媒體識讀」很重要，大家應該多學學，多批判性看待媒體報導，才不會被特定媒體或特定政黨帶著走。