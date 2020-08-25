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蘇貞昌嗆「對不起台灣人」　馬英九辦公室回擊：再度示範騙完神明騙人民

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▲馬英九、吳敦義上午出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲馬英九日前出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對蘇貞昌院長25日批評「馬英九對不起台灣人民」，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，前總統馬英九在22日的研討會上講得很清楚，「反對中共不放棄武力攻台及對台軍演」，並強調蔡政府除了不求戰、不畏戰外，更應積極避戰，以保障民眾安全。馬前總統的演講白紙黑字俱在，蘇貞昌卻仍昧於事實胡亂批評，不是幕僚未提供完整資訊，騙了蘇院長，就是蘇貞昌刻意誤導，再度示範騙完神明、再騙人民。

蘇貞昌上午批評，馬英九稱「蔡政府不承認九二共識是要把台灣帶到戰爭邊緣」一說，蘇貞昌說，馬當過最大官、領高薪，講什麼「首戰即終戰、台灣不安全」等類的話，對不起台灣人民給他的善意與厚待。

對此，蕭旭岑批評，中共的戰略是首戰即決戰，是出自蔡政府的嚴德發部長與馮世寬董事長任內所設智庫「國防安全研究院」之「中共政軍發展評估報告」。「這兩人是不是就是蘇院長口中的大官？蘇院長為何都不提？難道騙神明習慣了，就可以刻意誤導民眾？該份報告已提出近兩年，蔡政府自己居然渾然不知」。

蕭旭岑批評，不檢討為何報告會有這種結論，卻「斷章取義」指責引用報告的人，不正是民進黨一貫抹黑與推諉責任的惡習？

蕭旭岑指出，蔡政府執政下台海情勢陷於不安，已被國際組織認證，蔡英文總統要民眾承受戰爭的第一擊，蘇貞昌還說要拿掃帚去打仗，這些高度不安全的言論，才讓民眾人心惶惶。

蕭旭岑表示，為政者豈能不知，一旦發生戰爭，帶來的是生靈塗炭，馬英九善意提醒蔡政府，備戰不求戰，更要以蒼生為念積極避戰，卻被扭曲為卑躬屈膝，足證明蔡政府心中絲毫未把人民的安全當一回事。

蕭旭岑強調，領導人的責任是防止戰爭發生，帶給國人安全，而不是喊打喊殺。蔡政府不去思考如何避戰，反而傾府院黨各部會之力圍剿卸任總統對台灣安全的善意建議。這種無法保證民眾生命財產安全的領導人與政府，對得起「台灣人民的善意跟厚待」嗎？

蕭旭岑強調，馬英九八年執政，證明了能同時維持國家尊嚴與安全，蘇貞昌如果做不到，應該深自反省，而不是攻擊講實話、講真話的前總統來誤導民眾，迴避責任。

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