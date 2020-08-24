羅文嘉端出蔣介石、蔣經國遺屬：請馬英九三思

▲羅文嘉接受媒體訪問。（資料照／記者徐斌慎攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、前總統馬英九近期就主權議題持續隔空駁火。前民進黨秘書長羅文嘉24日晚間在臉書表示，馬英九最喜歡強調遵循蔣氏父子遺訓，因此節錄故總統蔣介石、蔣經國的遺囑，請馬英九三思。

由於馬英九近期的主權言論，重提九二共識，引起國內譁然，蔡英文則以臉書反擊，「國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義。我更要請馬前總統冷靜想想：為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」

針對馬英九的談話，羅文嘉在24日晚間，透過臉書表示，這些言論非媒體「嘟麥」意外即興之作，屬於一種正式的立場宣示。

羅文嘉說，生在台灣、長在台灣，生命與未來所懸皆在台灣，聽到馬英九發表這種公開呼應敵人戰略目標、基本訴求的言論，心頭除了為之一震，實在百感交集，所以忍著不講話。

羅文嘉表示，國家前途艱辛，不比過去戒嚴時代，既要提升內部政治品質、除弊興利，又要對抗強虜覬覦，守護民主，台灣人的肩膀與心臟，要比過去更勇敢強大。

羅文嘉指出，馬英九最喜歡強調遵循蔣氏父子遺訓，所以節錄他們遺囑中的一段，請馬英九三思。

羅文嘉首先分享蔣介石的遺囑：「實踐三民主義，光復大陸國土，復興民族文化，堅守民主陣容，爲余畢生之志事，實亦卽海內外軍民同胞一致的革命職志與戰鬥決心。惟願愈益堅此百忍，奮勵自強，非達成國民革命之責任，絕不中止！矢勤矢勇，毋怠毋忽。」

接著，羅文嘉節錄蔣經國的遺囑：「萬一余為天年所限，務望我政府與民衆堅守反共復國決策，並望始終一貫積極推行民主憲政建設。全國軍民，在國父三民主義與先總統遺訓指引之下，務須團結一致，奮鬥到底，加速光復大陸，完成以三民主義統一中國之大業，是所切囑。」

羅文嘉也在文末標註，「做不到光復大陸國土至少守住台灣民主吧」、「蔣氏父子一生與共黨鬥爭怎堪想像今日國民黨」、「國民黨怎麼活很簡單反共保台即可」。

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