　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅文嘉端出蔣介石、蔣經國遺屬：請馬英九三思

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼羅文嘉接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲羅文嘉接受媒體訪問。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文、前總統馬英九近期就主權議題持續隔空駁火。前民進黨秘書長羅文嘉24日晚間在臉書表示，馬英九最喜歡強調遵循蔣氏父子遺訓，因此節錄故總統蔣介石、蔣經國的遺囑，請馬英九三思。

由於馬英九近期的主權言論，重提九二共識，引起國內譁然，蔡英文則以臉書反擊，「國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義。我更要請馬前總統冷靜想想：為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」

針對馬英九的談話，羅文嘉在24日晚間，透過臉書表示，這些言論非媒體「嘟麥」意外即興之作，屬於一種正式的立場宣示。

羅文嘉說，生在台灣、長在台灣，生命與未來所懸皆在台灣，聽到馬英九發表這種公開呼應敵人戰略目標、基本訴求的言論，心頭除了為之一震，實在百感交集，所以忍著不講話。

羅文嘉表示，國家前途艱辛，不比過去戒嚴時代，既要提升內部政治品質、除弊興利，又要對抗強虜覬覦，守護民主，台灣人的肩膀與心臟，要比過去更勇敢強大。

羅文嘉指出，馬英九最喜歡強調遵循蔣氏父子遺訓，所以節錄他們遺囑中的一段，請馬英九三思。

羅文嘉首先分享蔣介石的遺囑：「實踐三民主義，光復大陸國土，復興民族文化，堅守民主陣容，爲余畢生之志事，實亦卽海內外軍民同胞一致的革命職志與戰鬥決心。惟願愈益堅此百忍，奮勵自強，非達成國民革命之責任，絕不中止！矢勤矢勇，毋怠毋忽。」

接著，羅文嘉節錄蔣經國的遺囑：「萬一余為天年所限，務望我政府與民衆堅守反共復國決策，並望始終一貫積極推行民主憲政建設。全國軍民，在國父三民主義與先總統遺訓指引之下，務須團結一致，奮鬥到底，加速光復大陸，完成以三民主義統一中國之大業，是所切囑。」

羅文嘉也在文末標註，「做不到光復大陸國土至少守住台灣民主吧」、「蔣氏父子一生與共黨鬥爭怎堪想像今日國民黨」、「國民黨怎麼活很簡單反共保台即可」。

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
彰化縣再砸216萬「檢驗抗體」　衛生局緊急回應！
全球首例「二次感染」！他染疫康復4個月...遊玩歐洲又慘中鏢
澎湖吃海鮮！3妹子「四菜噴8320元」哭認賠　內行列算式傻眼
新台幣放大理財術！　4招「鎖住換匯甜蜜點」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅文嘉端出蔣介石、蔣經國遺屬：請馬英九三思

中學師生吻金門土地對823烈士致敬　台南市議員李啟維：沒義務打中國內戰

「和國軍道歉」　王定宇轟馬英九：連卸任總統的格都沒有

上任市長第一天「緊緊緊」　陳其邁談高雄防疫：過去在行政院就掌握

羅智強秀證據：民進黨執政台灣不安全　國際組織認證

宣示就職「未戴口罩」！陳其邁下午防疫會議「全程戴緊緊」：絕對有遵守規定

「馬英九提籃假燒金」　陳水扁：最沒資格唱衰國家不安全

把握暑假最後2天！北市連2日封街辦親子趴　黃珊珊：愛怎麼玩就怎麼玩

共機頻擾台「讓台灣失去警覺」？　陳玉珍：要注意突然攻擊

黃偉哲沒戴口罩挨罰3000元　侯友宜：公眾人物要以身作則

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

羅文嘉端出蔣介石、蔣經國遺屬：請馬英九三思

中學師生吻金門土地對823烈士致敬　台南市議員李啟維：沒義務打中國內戰

「和國軍道歉」　王定宇轟馬英九：連卸任總統的格都沒有

上任市長第一天「緊緊緊」　陳其邁談高雄防疫：過去在行政院就掌握

羅智強秀證據：民進黨執政台灣不安全　國際組織認證

宣示就職「未戴口罩」！陳其邁下午防疫會議「全程戴緊緊」：絕對有遵守規定

「馬英九提籃假燒金」　陳水扁：最沒資格唱衰國家不安全

把握暑假最後2天！北市連2日封街辦親子趴　黃珊珊：愛怎麼玩就怎麼玩

共機頻擾台「讓台灣失去警覺」？　陳玉珍：要注意突然攻擊

黃偉哲沒戴口罩挨罰3000元　侯友宜：公眾人物要以身作則

GD生日Po文洩機密 全新Nike Air Force 1聯名鞋款2.0本尊亮相

李準基教6歲女：當評價高的人！暗中報復曝光...網抖：超毛

多空雜音紛擾！高收益債資金小幅失血　專家：也可關注現金充足優質美國企業債

菲指控中方沒收漁具、干擾軍機　趙立堅反擊：請停止挑釁行為

MOMOLAND成員「狠甩嬰兒肥」瘦身成功…辣照大放送！　韓網驚：像雪炫＋宥斌

花蓮砂石車故障衝山溝！駕駛「手腳被夾」...痛苦獲救送醫

全台超商傳缺冰塊！熱天被迫喝「大熱拿」　兩大業者回應了

重現「波羅的海之路」　立陶宛串30公里人鏈挺白俄抗爭

創JL Studio推廣新加坡料理　主廚林恬耀：團隊努力被看見「很感動」

男子酒後駕車竟撞入警所圍籬「自投羅網」　酒測0.7下場慘！

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

政治熱門新聞

即／時力「國昌錄音檔」曝！議員爆退黨

時力爆「黑暗錄音檔」　剪接私下聊天

時力黨代表：民進黨真的惹火我了

馬英九：中共不見得永遠不說真話

北市勞動局：徵才薪資未達4萬元「禁寫面議」

蔡英文返台「共機繞飛」！王定宇解真相

影／德入境篩檢快崩潰　王定宇酸爆普篩幫

「黨內很少人敢違逆黃國昌…」　曾玟學：有不同意見就打成小綠

蔡英文稱「在國家內尋找敵人沒意義」　馬英九重砲回擊

穿23年舊套裝出席陳其邁就職　吳虹：有什麼穿什麼

蔡英文專機返台...共軍狂繞173分鐘？空軍：安全掩護

女教練太像賴品妤被出征　本尊回應了！

快訊／賴清德：馬英九不應活在過去　製造恐慌比戰爭還恐怖

陳其邁就職「全程未戴口罩」！高雄防疫螺絲全掉光

更多熱門

相關新聞

賴清德批馬英九「製造恐慌」　侯友宜：中華民國不是大國應同心齊力

賴清德批馬英九「製造恐慌」　侯友宜：中華民國不是大國應同心齊力

前總統馬英九批評總統蔡英文把國家推向戰爭邊緣，兩人連日隔空駁火，副總統賴清德24日也加入戰局，重砲批評馬英九「製造恐慌比戰爭還恐怖」。對此，新北市長侯友宜喊話，中華民國不是大國，當很多方向、想法不盡然一樣，仍應團結、齊心齊力往前走。

5位卸任總統評價比較出爐　馬英九輸給陳水扁、李登輝

5位卸任總統評價比較出爐　馬英九輸給陳水扁、李登輝

馬英九回擊賴清德：製造恐慌最內行的就是蔡總統了

馬英九回擊賴清德：製造恐慌最內行的就是蔡總統了

馬英九：中共不見得永遠不說真話

馬英九：中共不見得永遠不說真話

蔡英文稱「在國家內尋找敵人沒意義」　馬英九重砲回擊

蔡英文稱「在國家內尋找敵人沒意義」　馬英九重砲回擊

關鍵字：

羅文嘉馬英九

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

熊熊正面照孕肚藏不住了！

南台灣最大汽車「殺肉場」曝光！這3款慘被盯上

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

獨／孫安佐「恐被關10年」　醒吾：他們家已經付出代價

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面