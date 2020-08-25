花蓮雲端救護大作戰！不間斷接手　鬼門關前搶回心肌梗塞病人

▲▼使用12導程心電圖機進行心律監測評估，將心電圖透過雲端同步由醫院醫師診斷。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名家住花蓮吉安鄉的中年男子日前突然胸悶、胸痛身體非常不適，救護人員抵達現場發現疑似心肌梗塞，立即將心電圖透過雲端傳回「到院前心電圖群組」，由醫院端醫師診斷並同時間通知就近的花蓮慈濟醫院預先準備救治患者，到院後立即進行心導管手術，成功將病患由鬼門關救回。

消防局獲報派遣救護車到達現場，發現病患者因劇烈胸痛需要求助，且伴隨呼吸喘、冒冷汗等典型缺血性胸痛的症狀，自強消防分隊執勤的高級救護技術員謝宗佑立即使用12導程心電圖機進行心律監測評估，發現患者心電圖心律有明顯的ST段上升，初步判斷疑似心肌梗塞，並將心電圖透過雲端即時傳輸至「到院前心電圖群組」同步由醫院端醫師診斷，同時間通知就近的花蓮慈濟醫院預先準備救治患者，並火速將患者送達醫院，一連串不間斷接手合力搶救。

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該名患者於症狀發生從家中即時報案求援，經由119救護車適切的評估處置，並送往醫院救治，消防局與花蓮慈濟醫院聯手合作從及早偵測發現急性心肌梗塞到順利完成心導管手術，成功讓患者獲得一線生機。目前該病患已轉往普通病房，預後及生活狀況自理良好。

▲病患已轉往普通病房，預後及生活狀況自理良好。

在爭取花東基金的挹注下，花蓮縣內所有37部救護車皆已在去年配置有雲端救護系統，除了將救護表單電子化外，更建置遠端傳輸心電圖的功能，並能將現場影像即時傳輸至醫院端讓醫師群給予即時線上的醫療指導。此外，還積極持續培訓高級救護技術員，使得花蓮縣在緊急救護的軟、硬體皆能持續整體提升。

花蓮縣消防局局長林文瑞呼籲，鄉親如有感到胸悶（痛），甚至延伸到下巴、左肩膀、左上臂、後背；呼吸喘、冒冷汗、噁心、暈厥，都不該輕忽或自行開車就醫，反而應立即撥打119求救，由專業緊急醫療救護人員評估處置，送往適當醫院救治。

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