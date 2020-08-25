Google雲端硬碟爆資安漏洞　備份檔案被調包成惡意軟體

▲Google雲端硬碟爆出資安漏洞。（圖／路透）

記者邱倢芯／綜合報導

Google雲端服務的用戶要注意了！有外媒報導指出，現在有一種惡意軟體可以利用Google Drive中未修補的安全漏洞，來偽裝成你已上傳的文件或圖片，趁使用者不注意時進行網路釣魚攻擊。

根據《TheHackerNews》報導指出，這個安全漏洞位於Google雲端硬碟中的「管理版本」功能中，這項功能將可允許用戶上傳、管理不同版本的文件；從邏輯上來說，管理版本功能應該要可檢查同檔名，但不同副檔名的文件，但事實上「管理版本」並不會去檢查後來上傳的檔案，而在檔案上傳後也不會對使用者發出提醒，且會讓所有下載檔案預設為可信任來源，因此略過了基本的安全檢查。

也因此，若有有心人士趁使用者不注意時，上傳了一個帶有惡意軟體的檔案到使用者雲端當中，在使用者將檔案下載到自己的設備端時，就有可能讓惡意軟體入侵。

這項漏洞是由一名專業系統管理人員A. Nikoci所發現，他也已向Google官方提出了漏洞報告，不過這項漏洞目前尚未被修復。因此，使用者在每次下載檔案前，就要先注意檔案的副檔名是否為自己原先所上傳的檔案，以防自己的設備被惡意軟體所入侵。