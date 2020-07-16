百萬誘高中妹視訊直播…台中板模工偷側錄搞「台版N號房」！超慘下場曝

▲高雄地方法院 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台中一名劉姓擔任板模工的男子，透過臉書找尋對象，表示願意用高額金錢，從十幾萬到百萬不等，誘騙直播自慰影片或裸照，高雄市一名高中妹就因此上當；而這名劉姓男子還側錄當時畫面要脅，若是不再配合就要「跟學校爆料」。最後高中妹的父親察覺異狀，一狀告上法院，現在這名劉姓板模工得要面臨7年8個月的有期徒刑。

這名劉姓板模工是在去年1月在臉書跟高中妹認識，當時宣稱自己相當有錢，只要高中妹願意直播視訊自己的自慰過程，同時裸露肉體等行為，就願意給付50萬和100萬，這名高中妹照做，但沒想到這名劉姓板模工竟然側錄畫面，同時要求隔日這名高中妹直播與男友的性愛過程，就可以再拿到三百萬；高中妹不願意，劉姓板模工表示「不然影片紀錄都發出去噢」、「看到不回、還是都不回，晚上七點也沒有的話就發爆料跟學校喔」。

▲高雄地方法院。（圖／地方中心攝）

整件事情被高中妹的父親知道之後，一怒之下報警抓人。經過高雄地方法院審理過後，認為這名劉姓板模工月薪只有4萬塊，而且從頭到尾都沒有要付錢的意思，所以將這名劉姓板模工依照詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑7年2月；又犯以脅迫使少年製造性交行為之電子訊號未遂罪，處有期徒刑3年8月；應執行有期徒刑7年8月，全案可上訴。