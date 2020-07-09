陸版N號房曝光！　近萬會員儲值「搶看蘿莉色色片」...網喊公布噁男身分

▲大陸N號房案件詳情曝光。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

韓國今年初爆出「N號房」事件，利用社群軟體脅迫女性作性奴，並且在聊天室分享影片與照片。大陸「掃黃打非」辦公室今（9）日公佈陸版N號房案件，一名重慶大一學生架設網站，散播未成年人猥褻影片，儲值會員近萬人，影片點擊量達200多萬次。

綜合陸媒報導，韓國N號房事件爆發後，大陸一名大V博主3月26日舉報，芽苗論壇、蘿莉網、呦~樂園、次元公館、蘿莉天國等多家色情網站長期散佈兒童色情內容，網頁充斥著未成年人裸體照片，圖片下還配有「四歲幼女」、「大眼漂亮蘿莉」、「初高中生」等字眼。

當點入圖片後，隨即會跳出提示，需要填寫用戶名、密碼、郵箱註冊，只要儲值成為會員後就能觀看和下載。這些網站的使用者需要儲值30至3000元人民幣不等費用，就可成為包周會員、包年會員、終身會員等，享受不同待遇。

大陸全國「掃黃打非」辦公室3月28日宣佈介入調查，並且循線展開追查，對於這些傳播製作淫穢資料，尤其是兒童色情的非法分子，嚴厲追究法律責任，嚴懲不貸、絕不姑息。

全國「掃黃打非」辦公室9日公佈，該案件屬於日常打擊的一般性境外淫穢色情網站，與韓國N號房存在明顯差異。根據兩部門交辦的線索，重慶市沙坪壩公安機關進而成功偵破網站「愛蘿莉吧」傳播淫穢物品牟利案。

據瞭解，重慶某大一學生2020年1月透過境外服務架設網站，以儲值會員方式傳播涉未成年人淫穢影片，點擊量200多萬次，儲值會員近萬人。目前，該案逮捕2人，查獲涉未成年人淫穢影片160餘部。另一起依據線索形成的案件正在積極偵破中。

看了之後許多網友留言，「會員也公佈資訊吧，都是潛在共犯（屌絲不要來杠我）」、「近萬人會員可能是真的，但看過的遠遠不止這些哎呀會員」、「該案幕後主導身份是一個大學生。。。所以，如果網站內容有未成年，可否也公佈運營者和會員的身份」、「微博上太多了，各種熱評下都有留言，點贊的還不少，該管管了」。

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