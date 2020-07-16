蕭美琴接駐美代表　AIT：美台友誼繼續蓬勃發展

▲蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者李佩弦／台北報導

國安會諮詢委員蕭美琴近日將赴美接任駐美代表，美國在台協會（AIT）16日表示，感謝即將卸任的我國駐美代表高碩泰，在任職期間大力推動台美關係，使合作更加緊密，也誠摯歡迎將要赴美履新的前立委蕭美琴，過去不斷致力於推動台美關係，也是首位擔任此關鍵要職的女性，相信美台友誼將繼續蓬勃發展。

AIT表示，蕭美琴於立法院任職期間，成功與跨黨派立委同僚及美國在台協會合作，在美台夥伴關係許多面向上都取得了進展，包括雙邊的安全合作、經濟與商業關係，並共同努力與全世界分享台灣的民主成功故事。美國在台協會有信心，相信美台友誼將在蕭美琴駐美任內持續蓬勃茁壯。

另外，AIT感謝高碩泰駐美期間，對美台夥伴關係做出的諸多貢獻。高碩泰嫺熟美國事務，長期與美國各機構密切合作，取得許多重大成就，並促使美台關係更加緊密。從蔡總統成功的過境之旅，到對台出售坦克及F-16V的歷史性協議，我們共同提升了台灣的國際地位及其自我防衛能力。

AIT也提到，在高碩泰的領導下，努力把握各種機會，藉由與夥伴合作推動發展目標，拓展台灣的外交參與；並且力爭讓台灣參與世衛大會及世界衛生組織（WHO）的技術性會議，以凸顯台灣向來優異的公衛表現；同時也慷慨捐贈全球亟需的個人防護裝備，給全美各地第一線的醫護人員。