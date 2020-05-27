台美人捐贈美國千件隔離衣　AIT致謝：讓世界看到「Taiwan can help」

▲台灣基進立委陳柏惟召開「促進台美關係，守護全球疫情號召台美人捐贈醫療物資」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎在台灣的疫情漸趨穩定，但在全世界疫情仍未完全獲得控制，美國是受到疫情影響最嚴重的國家，全美台灣同鄉會發起募款捐贈醫療物資活動，由台灣基進立委陳柏惟居中牽線，捐贈美國1000件防護衣與1000隔離衣，27日由美國在台協會（AIT）代表受贈。對此，美國在台協會經濟組組長安恬表示，此舉不僅顯示台美友誼，也讓世界看到「Taiwan can help」出色的防疫能力。

陳柏惟27日上午於立法院召開「促進台美關係，守護全球疫情號召台美人捐贈醫療物資」記者會，並邀請美國在台協會經濟組組長安恬、全美台灣同鄉會副秘書長林志龍、亞利桑那州台灣同鄉會會長吳玟瑞等人出席，並由安恬代表受贈1000件防護衣與1000隔離衣。

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者林敬旻攝）



全美台灣同鄉會副秘書長林志龍表示，美國是這次受到新冠肺炎影響嚴重的國家，包含紐約在內的重災區，至今仍缺乏足夠的防疫物資，許多台僑過去遭列入黑名單必須在美國落地生根，感念當時受到幫助，現在美台灣美國人希望貢獻綿薄之力，在諸多台美同鄉會會員的幫助下，透過舉辦線上募款活動籌措經費，向台灣廠商購買防護衣、隔離衣等防疫物資，捐贈給美國第一線的醫療人員，以表達台灣美國人對美國最深的感謝。

陳柏惟指出，目前台美關係十分良好，美方不僅陸續通過《台灣旅行法》、《國防授權法》、《台北法案》等法案，台美也就本次疫情進行防疫合作，在協助台灣爭取參加世界衛生組織（WHO）的議題上，美國也多次幫忙發聲。

▲美國在台協會經濟組組長安恬。（圖／記者屠惠剛攝）



陳柏惟說，台美關係的建構，不僅只仰賴政府努力，也長期獲得很多民間力量的幫助，其中台美人扮演相當重要的推手。他強調，在新冠肺癌的疫情之下，沒有人能置身事外，唯有台灣、美國與國際社會共同努力，才能順利度過難關，期望未來台美關係繼續深化，也讓國際社會看見民主台灣的價值。

安恬則表示，這次捐贈的醫療防護用品，將及時協助到美國的醫療院所，全美台灣同鄉會站在台裔美國人的角度，充分的向美國展現了台灣人的特質、真誠的愛，關懷其他人，不僅顯示台美的友誼，也讓世界看到「Taiwan can help」出色的防疫能力。

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