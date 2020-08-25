當兵學長請喝飲料！他「投5枚10元」低頭一看發生神奇事　行家給答案

▲營區內常見許多飲料販賣機。（示意圖／記者陳凱力攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「我在連隊遇到的奇怪事件」，一名網友分享當兵時投飲料，結果有聽到飲料掉下來的聲音，而取物口的鐵片也有晃動，但就是拿不掉飲料。對此，有行家分析可能的原因。

當事人25日在「靈異公社」臉書社團說，他剛下部隊時，有一晚幫學長做文書打字的工作，已過就寢時間，可是工作還沒結束，「學長拿了幾個10元硬幣，要我去連隊旁的自動販賣機投幾罐飲料請大家喝。」

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原PO表示，取物口是用不鏽鋼材質鐵片，看不到取物口內的東西，他先投第一枚10元硬幣，按壓飲料「蹦」一聲，可聽到飲料掉下來的聲音，也看到取物口的鐵片有晃一下，代表有飲料掉下來。

「我想說先投個3罐再一起拿，又投了兩次，也都有聽到飲料掉下來的聲音，鐵片也都有晃動。」原PO回憶，投完3罐就伸到取物口拿飲料，一伸進去裡面沒東西，「我伸進去還往上方撈撈看，也是什麼都沒有。我還低頭去看，真的都沒有東西。」

▲▼原PO投飲料有聽到掉下來的聲音，取物口內卻沒東西。（示意圖／記者陳俊宏攝）

「不信邪，我又再投2次的硬幣」，原PO指出，依舊有聲音，鐵片也有晃動，但取物口還是沒有東西，敲了販賣機幾下，也沒東西掉下來，「還剩一枚硬幣，我再投一次，就順利拿到飲料了。這件事我也不理解，明明有掉下來的聲音，明明鐵片有晃動，就是拿不到飲料。」

對此，許多網友留言，「卡住了啦，軍營的販賣機都要踢一下」、「結果下一個人拿到4瓶」、「我投過鐵片止不住，整排飲料全掉出來的。」有人好奇詢問，「 沒被學長電翻嗎」；原PO回「我跟學長說了這情形，他只回一句：哦！」

一名網友則說，他曾做過販賣機，「你的問題是一次投太多飲料卡在取物口上方，當然拿不到，不是靈異」；原PO回，「我還手伸進去往上撈，空空如也。」

該網友解釋，舊式販賣機有分「斜板掉飲料」與「鐵桿推出飲料」，取物口有防竊擋板，防消費者伸手取物品，「除非你的手可以S型伸展，還有高低落差，伸了也拿不到。有聽到飲料掉落，應該是掉在推桿滑道上，多罐卡住推不出來。」