一生只能買一次！「新訓合照」不買會後悔嗎？釣出大學長狂勸3點：千萬別買

▲不少人都有購買新訓結訓大合照。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大部分的男生都必須入伍服役，由於當兵的過程相當累人，所以不少人都會購買「新訓結訓大合照」，為這段難忘的時光留下紀念。一名網友就好奇，結訓拍的大合照價格不便宜，且人數眾多，並不容易找到自己，「不買這張合照會後悔嗎？」貼文一出，便吸引不少大學長紛紛留言回應。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「新訓結訓大合照不買會後悔嗎」為題發文，新訓結訓時，通常都會拍一張大合照，如果想要留作紀念的人，都可以自行選擇購買。

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不過照片裡的每個人都是光頭、平頭，且新訓人數很龐大，因此根本難以從照片裡面找到自己，加上這張合照的價格也不便宜，所以原PO就好奇，「不買這張合照會後悔嗎？」

不少大學長看到後，紛紛留言回應，「不會，反正都長得一樣」、「照片超長，不好收」、「重點是他拍了4張不同動作賣1000（元）啊」、「不會，大型垃圾」、「別浪費錢，真心不騙」、「聽學長的話，買了一定後悔」、「退伍令才是真的」、「千萬別買，真的熟的臉書加一加就夠了」。

但是也有人認為，「當年我有買一張，當紀念是OK啦！但買整組三張的就很蠢了」、「一定要買的阿」、「不買怕被弄，就買一張就好了」、「可以買，買護貝的就好了」、「一生只有一次機會買欸」、「買的是一個人生的紀念」、「買了才有飲料」、「人生有差那幾百塊嗎？老的時候還是可以懷念一下」。