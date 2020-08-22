開刀完聽到一老一少說「我去創治那一個」　台中男驚：還好有拜媽祖

▲廟方介紹，台中萬和宮是文化城最悠久的古剎，300餘年來威靈顯赫，也是國定第三級古蹟。（圖／翻攝萬和宮官網）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享在住院前一天到台中一間媽祖廟拜拜，向媽祖娘娘稟告，祈求祂保佑心律不整的電氣燒灼手術順利。沒想到開刀完，他聽到「一老一少」說話的聲音，「聽完後我真的嚇一跳，心裡想說還好有去給媽祖娘娘拜拜，否則被惡搞的可能是我呢。」有網友好奇是哪間媽祖廟如此靈驗？原PO也給答案了。

當事人22日在「靈異公社」臉書社團發文說，事發於今年3月，他在拜拜完隔天下午去醫院報到，做一些檢查後，經醫師告知他是隔天一早的第一台手術，時間大約3、4小時；結果當天上午8時進手術室，晚間7時多才出來，並直接送到加護病房加壓止血觀察。

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原PO表示，手術是從左右兩側的鼠蹊部位動脈和靜脈，以管線進入燒灼，所以鼠蹊部的動脈需要加壓止血；手術拖那麼長的時間，是因心臟不正常放電的地方太難找，才拖比較久。

▼原PO分享開刀遇到的奇事。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO回憶，在加護病房時麻藥快要退完時，「我已經清醒了，突然聽到一老一少的說話聲音，大約距離我5公尺左右，年輕的聲音說：『我去創治（台語捉弄的意思）那一個』。老的回祂說：『該邊壓東西的那個不要靠過去，他有兵將在顧，閃開一點，應該是有神明在保佑』。」

原PO指出，聽完後真的嚇一跳，心想還好有去拜媽祖娘娘，「否則被惡搞的可能是我呢」；後來他在加護病房住一天，血止住了就回普通病房，住三天後安然出院，真的很感謝媽祖娘娘的庇佑。

對此，許多網友留言，「我很相信有拜有保佑，我開刀前一天也都會去拜拜」、「真的，有神明庇佑真的會不一樣」、「有拜有保佑，常保善良之心。」也有人好奇「哪家媽祖廟呢」；原PO回「台中萬和宮。」

據廟方介紹，台中萬和宮是文化城最悠久的古剎，300餘年來威靈顯赫，也是國定第三級古蹟，是國家的文化瑰寶；萬和宮奉祀湄洲天上聖母（俗稱媽祖），一般尊稱「老大媽」。