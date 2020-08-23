半夜12點後洗澡被罵！長輩曝恐怖下場　過來人說話了：我遇過

▲您會半夜12點之後洗澡嗎？（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友表示，半夜過12點洗澡會怎樣嗎，「剛沖個澡又被長輩罵，說鬼月不能半夜洗澡，不然好兄弟會躲在窗邊看你，因為喜歡溼氣重的地方。」此文引發熱烈討論，有過來人也分享自己的經驗，「曾經在半夜12點洗澡有遇到鬼。」

當事人22日在「靈異公社」臉書社團說，「那以前二嫂很多次停電點蠟燭，都在深夜哼歌沖澡，為什麼她就還沒被長輩所說的好兄弟拖進馬桶裡？」

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對此，網友紛紛留言，「沒這回事哦！我老家新建別墅，在墳墓區周圍，自己也是習慣半夜3點多洗澡，沒事的」、「聽聽就好，不做虧心事不怕鬼敲門」、「那就看吧！反正我也沒東西給好兄弟看，如果不嫌棄就看吧」、「還好我的廁所沒窗戶。」

▼半夜洗澡引發熱烈討論。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

一名過來人則說，「我是體質敏感，曾經在半夜12點洗澡有遇到鬼。但是見仁見智，平時沒做虧心事，只要心正人正，管祂是不是7月。人還是比鬼恐怖。」

也有人開玩笑表示，「好兄弟表示：我好不容易放一個月的假！晚上晾衣服也是我...半夜洗澡又是我...叫名字、拍肩膀、吹口哨、游泳.....全都是我......人鬼殊途啊！就不能平常心正常生活嗎？讓我好好放個假嘛～～～ 」