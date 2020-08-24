女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　廟門口「定住跪哭」…媽祖出手了

▲中華南路地下道為「華南地下道」，於1980年完工，有汽車道和機車道。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

「媽祖娘娘拯救我的那一年，差點被抓交替。」一名女網友分享到台南念書，獨自騎車經過中華南路地下道，卻聽到其他人對著她沒載人的後座說，「後面的同學可以跟妳要即時通嗎？」她放假回家被媽媽發現異狀，在媽祖廟門口跪下大哭，這下才知後面「跟了三個」。

當事人23日在「靈異公社」臉書社團說，從小體質有點特殊，第一次到外縣市念書，勢必離家遠得寄宿在外，「我娘千叮嚀萬囑咐的，叫我不可以到處亂跑。剛國中畢業的我哪裡聽得進這些，每次哪裡有得玩，跳上學長姐的機車後座，人家去哪裡，我也跟到哪裡。」

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「好不容易熬到自己有機車，可以不用住學校宿舍，就幾乎是天天晚上的夜遊！」原PO回憶，從學校到台南的海岸不遠，每次都會經過一個涵洞停紅綠燈，再左轉騎一小段路就到了每次會去的堤防。

原PO表示，有次她和同學共騎三輛機車，只有她一人騎一台，其他都雙載；涵洞內有機車道和汽車道，就看見一輛小客車一路跟著，同學們都往前騎走了剩她落單，「快出涵洞時，那台車裡有幾個年輕人，從副駕搖下窗戶對著我說，『後面的同學可以跟妳要即時通嗎』？」

▲▼華南地下道一旁是南山公墓和台南市立殯儀館，也因此有許多繪聲繪影的靈異傳聞。（圖／翻攝Google Map）

「我第一個反應是，靠北！目小嗎！我自己一個人騎車，哪裡後面的同學？你們是肖欸嗎？」原PO說，「我就有種遇到瘋子的驚慌，加快速度想要快點離開。結果他們緊跟在後面，又喊了一句，『後面穿裙子的同學可以認識一下嗎』？」

原PO指出，她當下穿褲子，對方一定有問題；當天同學提議要去沙灘走走，「他們也說我很奇怪，為什麼要一直往海水的地方下去，可是我明明就走直線啊！經過幾次的拉扯，同學帶我上岸說，『妳今天太奇怪了，我們還是先離開這裡好了』。」

「這是第一次別人感覺我怪怪的，但是我卻一點感覺都沒有。」原PO表示，那周的六日放假回家，「阿母看到我第一句話就說，『妳幾天沒睡覺了？為什麼臉黃成這樣？眼眶也黑成這樣』？」

原PO立刻被媽媽帶到家裡附近的媽祖廟，她一到廟門口，整個人好像被定住一樣，完全進不去，「任由阿母怎麼拉也沒用，這副詭異景象引來了一些人，也包含裡面辦事人員！之後我就突然在廟門口跪下來大哭，後面的事情模模糊糊！是阿母轉述給我聽的。」

▼原PO當天獨自騎車，後來才知「後面跟了三個」。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

原PO母親對她說，「妳是跑去哪裡玩？媽祖娘娘說妳後面跟三個！有一個是跟妳同年紀的女同學，差點把妳抓交替！以後晚上不要亂跑是講不聽喔！」

原PO指出，「阿母說好像要辦法事超渡什麼的！只記得那學期，每次放假都被阿母抓去媽祖廟拜拜。這是我唯一一次自己沒感覺到祂們，卻差點被抓交替，被祂們跟很久。」

有網友留言，「算起來妳同學也是妳的貴人，當晚沒有執意要繼續玩而是離開。」原PO回，「那次是真沒感覺。每天也有正常睡覺啊！同學們真的都滿好的，知道我怪怪，快帶我回家。」

有人好奇，「是中華西路的涵洞嗎？晚上騎車過去都覺得冷冷的」；原PO回，是中華南路的涵洞。其他人紛紛表示，「我.....以前在台南唸書也常去那」、「我命危時見了我家媽祖一面，我活下來了。可是現在祂很愛電我，根本鐵齒的我，不信也得信了。」

而中華南路地下道為「華南地下道」，於1980年完工，一旁是南山公墓和台南市立殯儀館，也因此有許多繪聲繪影的靈異傳聞。