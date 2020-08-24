看房一進門就頭暈！當晚失眠夢到「在該房上吊」...友人一句話嚇傻

▲原PO看完房的當晚，夢到自己命喪該間房。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者施怡妏／綜合報導

租屋時最害怕遇到凶宅，一名女網友日前晚上去看房子，一進門後便感到頭暈，以為是油漆味就沒有多想。回家後，當天晚上失眠到凌晨四點，外頭還不斷傳來救護車，和汽車按喇叭的聲音，好不容易入睡之後，便夢到自己在看房地點的房間上吊自殺。事後得知，有人曾在該房內上吊自殺，嚇得她立馬到廟裡拜拜求平安。

原PO在「靈異公社」發文，上月和朋友去看房子，一進去就感到頭暈，且房子的格局讓她覺得很怪異，有很多的小空間，但屋主表示最近剛粉刷完牆壁，她以為是油漆味導致頭暈，便不以為意。看房過程中，她還打視訊給另一外朋友詢問意見，但對方看到一半就說「不要這間」。

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當天晚上，原PO失眠到凌晨四點，試圖閉上眼睛想睡著但都失敗，突然外面傳來救護車，與汽車的喇叭聲，持續至少半小時以上，之後不知不覺睡了兩個小時，夢見自己在看房地點，其中第二間房內上吊自殺。

▲許多網友建議，若看房時感覺不對，就默默快速離開。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來原PO朋友的男友詢問神明後，才知道她被一位成人跟著，而且兩人在講電話時，明明訊號滿格，卻一直斷訊，而且家中廚房的大門突然自己打開，隨後便用力關上，但當時根本沒有風。原PO嚇到不敢動，全身起雞皮疙瘩，朋友建議她隔天一早就去拜拜，「不要再拖了！」

更令人驚訝的是，另外一名一起看房的朋友，把房子的照片給有敏感體質的朋友看，結果對方傳了兩個字「上吊」，並且是在原PO夢到的那間房間自殺，但該朋友並不知道原PO的夢境，詭異的巧合讓她嚇傻，趕緊連絡原PO一起去拜拜。網友看完後留言表示，「其實碰到這種事 第一件事要找的不是宮廟，是房眾，兇宅」、「看屋只要一進去感覺不舒服就不要了，即使那屋沒發生什麼事，也跟本身不合」、「看房子，第六感很準，不舒服的，就默默的快速離開」。