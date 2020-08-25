台灣海平面上升速度「是全球2倍」　30年後台北車站泡水裡

▲2050年颱風過境時，大半台北市都將被水淹沒。（圖／綠色和平組織提供）

圖文／CTWANT

全球暖化帶來許多生態問題，對人類也會造成影響，近年馬爾地夫的國土因海平面上升而逐漸縮小，讓許多科學家主動伸出援手，但其實台灣海平面上升速度是全球的2倍！有研究指出，2050年可能連總統府、台北車站都會泡在水中，如果颱風來的話整個台北市可能都會被淹沒。

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▲台灣海平面上升速度之快，只要颱風一來，台北車站將淹到半層樓高。（圖／綠色和平組織提供）

據《華視新聞》報導，台灣因為地理位置會受到洋流影響，才會導致海平面上升速度飛快，有研究指出再過30年就會上升56公分，要是颱風過境甚至可能會上升到162公分；這樣的海平面，甚至會讓台北車站都淹到半層樓高。

報導指出，到了2050年又剛好遇上颱風的話，大半台北市區都會被泡在水裡，至於全台灣的淹水面積總計約2120平方公里，差不多有500個台北小巨蛋大，甚至比台南市還大一些。

▲台北市地勢屬於盆地，早期河運通達而發展快速，近年卻面臨海水倒灌、颱風暴潮的影響。（圖／綠色和平組織提供）

綠色和平專案主任張皪心表示，為了避免水淹城市的災難，應該要落實減碳，2030年就應該要減少5成以上的溫室氣體排放，到了2050年必須要達到碳中和的目標。環保團體也強力呼籲，台灣政府應該要宣布已進入「氣候緊急狀態」並擬定減碳政策，為人民保衛美麗的家園。

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