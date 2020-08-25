小孩餐廳狂尖叫！母遭提醒心碎盼多點寬容...鄉民女神點出關鍵：沒人欠妳

▲潔哥認為，帶小孩外出吃飯時別有要別人「寬容」的想法，因為人家也是花錢去吃飯。（圖／翻攝自臉書／潔哥/李秉潔）

圖文／CTWANT

小朋友外出的音量或者行為往往難以控制，可能會造成周遭人及店家的困擾，而這個議題近日在媽媽社團掀起討論。對此身為準媽媽的網紅潔哥表示，沒辦法要求別人同理你的小孩，別人有同理心是好事，沒有也不是必須。

近日媽媽社團有母親表示，帶小孩去餐廳吃飯期間，被服務員告知「請小孩不要一直尖叫」，但自己真的有教導小孩，無奈的是小小年紀真的無法控制，希望大家能多給些寬容。

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對此潔哥表示，站在即將當媽媽的立場，覺得帶小孩出去真的很辛苦，畢竟之前也很常帶2個外甥出去吃飯，小小孩在某個時期是真的超不受控，也會私心希望未來遇到一樣狀況，別人可以體諒，但說老實話，站在陌生人的立場，不覺得別人就要給予寬容，自己家的小孩尖叫有時候自己都受不了了，更何況是跟你毫不相干的陌生人呢。

潔哥說，「別人跟我們花一樣的錢享受差不多的食物，沒有人希望得到不愉快的用餐體驗，希望別人同理妳的時候，是不是也能同理一下跟孩子完全無關的陌生人？陌生人能體諒是好事，但不能體諒的，也不要去怪別人，畢竟我們的小孩對他們來說也就是一個路人的小孩。」

潔哥舉自身例子，現在挺著大肚子坐捷運或是公車的時候，發現沒有位置坐，自己也不會覺得怎樣。她表示，自己有評估過狀態，有考量到如果真的沒位置坐，是否能站到目的地，如果不行，就會選擇坐小黃或是uber，「畢竟讓我懷孕的又不是陌生人，他們有讓位我會很感謝，沒讓位我就站著沒差，這是心態問題，因為『沒有人欠妳的』。」

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