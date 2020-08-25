男生變不值錢？他困惑「年輕人都想生女兒」...網揭暗黑真相：兒子只會賠錢

▲女兒貼心可愛又懂事。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

隨著時代演變，人們的思想越來越先進，重男輕女的狀況已經慢慢的改善，許多年輕夫妻反而比較想要生女兒，因此有網友忍不住好奇詢問，「為何現在年輕人都想生女生呀？」身邊的親朋好友都想生女生。網友們留言點出兩大關鍵，「女兒貼心懂事，生男的只會賠錢」。

原PO在PTT發文，身邊有女同事懷孕，對方表示想要生女生，大家便聚在一起討論以後生小孩的性別，意外發現大家都想要生女生。讓他不禁感到困惑，「以前的觀念不是重男輕女，但現在台灣男生怎麼變那麼不值錢了？」

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▲多數人指出，兒子只會賠錢，還要擔心娶不到老婆。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出後，引來許多網友熱烈討論，多數人都認為女兒真的比較好，「女生可愛家庭氣氛好，男生只會氣死爸媽，又容易不成材」、「通常來說女性比較願意照顧年邁的父母」、「女兒比較貼心，男的又吵又鬧又肥又醜」、「女兒是前世的情人，男兒是前世的仇人。」、「女生在這個時代比較有優勢」。

此外，現在社會給男生的壓力較大，對於男生的期待也較高，若是男生沒有好的成就，買不了車房，娶不到老婆，還需要靠父母親養，「從前說女兒嫁了就別人家的，現在是要擔心兒子沒房沒老婆」、「生女的只要煩惱要挑哪個男生，生男的父母要支援買房」、「現在生兒子還要幫他買房」、「生男的不貼心又愛惹事，老了出事還要父母幫扛責」。