毛利小五郎22歲就結婚！「柯南系」鐵粉神還原時間軸　網全跪了：都有對上

▲先前舉辦的「名偵探柯南科學搜查展」還原了毛利小五郎的偵探事務所場景。示意圖，與本文無關。（圖／聯合數位文創提供）

記者曾筠淇／綜合報導

日本超人氣動漫「名偵探柯南」自1996年推出動畫，開播至今已24年。日前就有柯南粉發現，私家偵探毛利小五郎現年38歲，而他的女兒小蘭16歲，仔細換算起來，他居然22歲就結婚了。而後貼文更釣出「米花王」現身說法，細談整個時間軸，吸引不少人前來朝聖。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「毛利小五郎22歲就結婚了」為題發文，毛利小五郎現年38歲，女兒毛利蘭則16歲，因此推斷毛利小五郎在米花大學畢業後就結婚了，不過他大學畢業後才讀警察學校；因此原PO就好奇動漫的角色設定，想更深入了解毛利小五郎的相關資訊。

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另名自稱「沖矢昴」的網友立刻回文表示，「毛利家也是我的專長之一」，其實小蘭的年齡不詳，基本上只有作者青山剛昌在訪談時，才有提到是16歲。理論上小蘭與工藤新一理應同年出生，新一被設定為17歲，不過小蘭在劇中並沒有「過生日」的場景，因此會以16歲至17歲來計算。

小蘭的媽媽妃英里初登場時為37歲，由於女兒16歲了，因此往回扣掉16年及懷孕的10個月，這樣可以算出妃英里20歲就已經懷孕，並在大二升大三的期間，生下小蘭。

▲毛利蘭（圖左二）現年約16歲左右。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳雅韻攝）

在「汽車爆炸事件的真相（動畫原創）」中，說明毛利小五郎與妃英里在學生時期就結婚了，假設妃英里22歲畢業後並考了司法試驗，同時順利在隔年（23歲）成為司法研習生，這樣的設定就毫無瑕疵；毛利小五郎在妃英里23歲的這年進入警察學校，不過由於他的階級已是巡查（最低街警員），大學畢業後就被任用，等到6個月修業結束後，即可在米花車站前派出所值勤，因此當時就已脫離寮生（住宿）的身分，成為正式警員，照顧小蘭絕對不成問題。

緊接著，當時23歲的妃英里就要展開為期2年的司法研習生生活，差不多會在25歲至26歲間成為正式律師，小蘭2年後則為4歲至5歲。從「工藤新一少年冒險」中可以發現，小學一年級的小蘭年約6歲，妃英里成為正式律師後1年要進行第一次本案開庭，因此這個設定也是非常合理的。

自稱「沖矢昴」的網友指出，若以現實的時間推入劇中，青山剛昌應該是以1994年的道德觀來設定劇情，而毛利小五郎與妃英里的結婚時間在當時也算早，因為兩人都是學生，不過實際情況如何也不好說死。

不少網友看到精闢的分析後，紛紛留言回應，「米花王現身」、「實在太強了！受我一拜」、「大哥，這只是個漫畫阿」、「看來毛利夫妻早期過得很辛苦，而且都很優秀沒耽誤職業生涯」、「柯南系」、「好驚訝時間軸居然能對上」、「哇靠！你在寫論文是不是」、「這就是柯學」、「我跪著看完這篇」。