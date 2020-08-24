擇偶條件驚見「知道每天吃多少熱量」　網：正常人的低標

▲網友們看完條件後笑回，「這是在找健身教練嗎？」。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

單身狀態很自在，但隨著年齡增長，也會希望有個伴陪在身邊，一名女網友日前和朋友討論到擇偶條件，朋友要求對象必須「每天睡滿6至8小時，每週運動至少3次，每次至少半小時，運動種類不限，還要可以察覺情緒變化」。網友們看完後愣住，「我還以為我到fitness（健身）版了。」

原PO在PTT「Boy-Girl」板上發文，自己是已經年過30很多、已婚逼近10年的老阿姨，最近和友人討論到擇偶條件，朋友開出的條件是：

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1. 知道自己每天吃進去的食物熱量，和大略蛋白質/碳水的量。

2. 每天睡滿6-8小時。

3. 每週運動至少3次，每次至少半小時，運動種類不限，有氧重訓都ok。

4. 情緒穩定，能察覺自己的情緒變化，能清楚表達自己的情緒和需求，有同理心更好。

5. 能持續增加自己專業和非專業的知識。如果知識來源是文字（書）就更好。

原PO在文中提及，如果條件是上述這幾項的話，其他外貌、學歷、收入、職業都不限，但自己認為這樣的標準太高，「就算降到完成度80%，可能都找不到人」，可是其他人卻覺得，這是正常人類的低標，她因此感到困惑，「大家會覺得標準太高，還是正常低標？」

▲條件內包含，「每週運動至少3次，每次至少半小時，運動種類不限」。（圖／unsplash）

網友們看完後大笑，認為這是在找健身教練，「可以考慮inbody看看」、「這條件你去健身房挑」、「其實我覺得你條件簡化成，有在健身的，就差不多都涵蓋了」、「健身房巨巨應該都符合」、「123都是我的健身教練現在叫我做的事情」、「綜合所有條件，是要找一個，會帶書去健身房的人嗎？」

也有人認為，除了上述的條件之外，其他條件也很重要，「長相不用順眼嗎」、「性的高富帥真的完全不看嗎」、「實務上，外貌和收入（資產）這兩關過不了，其他都是空談」、「又矮又窮，沒有穩定的工作可以嗎」、「以討論外部條件來說，薪水、職業、外貌是不能不看的」、「我也都有啊，可是身高太矮就被打槍了」。