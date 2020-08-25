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菲利普親王爆有「30位情婦、24位私生子」　女王保聲譽忍73年

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菲利普親王被爆30名情婦、24名私生子。（圖／Reuters）

▲菲利普親王被爆30名情婦、24名私生子。（圖／Reuters）

圖、文／CTWANT

英國女王伊莉莎白二世，自1953年在位，至今已經67年，94歲的她，每次出席在大眾面前，展現出親切又優雅，深受英國人民喜愛戴，而始終站在她身旁，高大英挺的男子，正是和她結縭73年的希臘王子菲利普親王。雖然女王曾公開表示有這位「背後男人」，她才能堅持下去，不過這幾年卻不斷傳出有關菲利普親王外遇的消息，令人外界感到意外。

女王曾公開表示有這位「背後男人」，她才能堅持下去，不過這幾年卻不斷傳出有關菲利普親王外遇的消息，令人外界感到意外。（圖／Reuters）

▲女王曾公開表示有這位「背後男人」，她才能堅持下去，不過這幾年卻不斷傳出有關菲利普親王外遇的消息，令人外界感到意外。（圖／Reuters）

菲利普親王在1947在和女王結婚，相守超過一甲子，兩人感情甚篤，被認為是王室的模範夫妻。可看似美滿的婚姻下，卻處處暗藏漩窩。今年6月，英國《太陽報》（The Sun）曾經有一篇名為《你不知道的菲利普親王99件事，包括他的羅曼史秘密和赤裸真相》（Here's 99 things younever knew about Prince Philip including how he’s a secret romantic &sleeps naked）的報導，其中第73項引述1995年一篇德國報道，指菲利普親王有24名私生子女（illegitimate children），而此前文章曾被誤譯為他有24名孫兒。

菲利普親王外遇的傳聞已非新聞，他風流成性，在外擁有許多情婦，英國八卦媒體統計，菲利普親王的情婦多達30位，然而其中就以彭妮羅姆塞女勛爵（PennyRomsey）最為著名。身為百萬富豪之女的彭妮，在倫敦就學期間認識了菲利普親王，讓親王為她傾心，即使她嫁入羅姆塞勛爵家後，仍和她維持了20年的「友誼」，不僅共同結伴出遊、還被目擊騎車和跳舞，女王為避免家醜外揚選擇隱忍，但在2002年，當其母伊莉莎白王太后（Queen Elizabeth，The Queen Mother）和妹妹瑪格麗特公主（The Princess Margaret）相繼過世後，女王在悲憤萬分下選擇與親王攤牌，並向彭妮下達最後通牒，菲利普親王才斬斷了這段私情。

網飛熱門影集《王冠》也曾對親王外遇有所暗示。（圖／Reuters）

▲網飛熱門影集《王冠》也曾對親王外遇有所暗示。（圖／Reuters）

菲利普親王的多情，雖然沒有實質證據說明；但是網飛（Netflix）熱門影集《王冠》（The Crown）也曾對此有所暗示，而每隔一段時間就會有網民讚網路上討論和轉發相關傳言。

女王面對老公的花心，總是睜一隻眼閉一隻眼。（圖／Reuters）

▲女王面對老公的花心，總是睜一隻眼閉一隻眼。（圖／Reuters）

隨著年齡愈來愈大，為了曾動過心臟手術的菲利普親王，伊莉莎白二世也逐漸放手王室事務和公開行程，選擇更多地陪在丈夫身邊。畢竟，就算緋聞滿天飛和喜怒無常的菲利普親王再怎麼傷她的心，一起走過70多年的婚姻，對女王而言，親王仍是她最親也是最愛的人。也許選擇遠離公共事務的菲利普親王，就是為了能與妻子有更多的相處時間，一起度過更美好的晚年生活。

女王心裡始終都深信著「有一天菲利普親王會回來的」。（圖／Reuters）

▲女王心裡始終都深信著「有一天菲利普親王會回來的」。（圖／Reuters）

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