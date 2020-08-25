延至11月9日實施！美要求港產品一律標為「中國製造」...港府再嗆野蠻

▲美方要求，未來香港製造的產品出口至美國，一律標籤為「中國製造」。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普先前宣布撤銷香港的特殊地位後，接著又要求自9月25日起，香港生產的產品出口至美國時，產地應改為「中國製造」，不得再標記「香港製造」。香港高官兩週前怒批美方做法野蠻，昨（24）日就表示，美國有關措施確定延後45日，直到11月9日才會實施。

綜合港媒報導，香港商務及經濟發展局局長邱騰華24日再批，美國做法野蠻也不公平，仍等待美方回應有否其他方式解決產地來源標籤問題，例如改為「中國香港」，以及美方會否有正式公文等，如果違反世界貿易組織的規定，港府一定據理力爭，「不可以因為兩國相爭，漠視國際規矩。」

邱騰華續指，美國的政策來意不善，既沒必要也沒理由，目的只是打擊香港的單獨關稅區地位。不過，他強調香港享有單獨關稅區地位，是《基本法》所賦予的，而非美方。

事實上，邱騰華8月13日曾批，美方「指白為黑」，不符世界貿易組織和國際有關產地來源的規例，「我們覺得美國單方面，而且不負責任地，試圖將香港一直享有的單獨關稅地區的地位減弱。」

消息一出，香港部分企業透露出不安，認為「香港製造」的悠久品牌可能在美國失去競爭力，並擔憂其它國家也效仿施行，對香港出口業造成巨大衝擊。

▲香港商務及經濟發展局局長邱騰華。（圖／翻攝香港政府網）



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