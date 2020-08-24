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殘酷又虛偽！遭姊「連環狂轟」錄音曝光　川普冷回：誰在乎？

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▲▼ 川普家族。左起羅伯特夫婦、川普、川普父母及姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞（Maryanne Trump Barry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普家族。左起羅伯特夫婦、川普、川普父母及姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞（Maryanne Trump Barry）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統川普的姪女瑪麗‧川普（Mary Trump）22日公佈私密錄音檔。此段錄音是瑪麗於2018及2019年偷偷錄下她與川普的姐姐巴瑞（Maryanne Trump Barry）總共15小時的對話。曝光的錄音片段中可以聽見巴瑞直指自己的胞弟川普「殘忍」、「說謊」、「沒有原則」。面對這些來自家人的指控，川普則表示：「誰在乎？」

根據《華盛頓郵報》指出，巴瑞從未公開提及與川普不合，但此段音檔曝光後，似乎讓姐弟裂痕浮上檯面。錄音檔中巴瑞對自己的姪女瑪麗說：「一切全都是假的！虛偽又殘酷，川普是殘酷的。」並且提到川普是沒有原則的人，只想迎合基本盤選民。

巴瑞在2018年11月1日的對話中提到，川普付費請人代考美國大學入學的SAT測驗。此事也是川普姪女瑪麗上月出版的著作《永不滿足：我的家族如何製造出了世界上最危險的人》中曾提及的對川普的指控。瑪麗的發言人巴斯塔迪(Chris Bastardi)表示瑪麗因為遺產訴訟中發現家人的證詞不實，為了保護自己才在2018年開始將與姑姑巴瑞的對話錄音，卻意外的得知川普曾付錢給人參加SAT考試的事。

音檔曝光的同日晚間，白宮發表川普總統的聲明。談到先前於本月去世的兄弟羅伯特（Robert Stewart Trump），他表示：「每天都有新的指控，誰會在乎？我想念我的兄弟，我會繼續為美國人民努力。雖然不是每個人都會同意，但結果很明顯，很快地，我們的國家會變得比以往更強大。」對於錄音檔中姐姐的指控，川普以一句「不在乎」來帶過。

川普姪女瑪麗的回憶錄發行之前，白宮早在7月的一份聲明中反駁了，關於SAT考試的指控是「荒謬且錯誤」的。如今姐姐私下對話中的指控不僅讓爭議重現，更讓川普身上多了「殘酷的騙子」、「沒有原則」等的負面標籤。

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