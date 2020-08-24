孫安佐辯「我組不起來」…仍遭依製造手槍未遂罪起訴！在美服刑238天不得折抵

記者劉昌松、莊智勝／新北報導

孫安佐2018年間因在美國賓州就讀高中時，因持有槍械及大量子彈，遭美警控恐怖威脅、非法持有彈藥等罪，在美關押長達238天，隨後被遣返回台。刑事局幹員在偵辦近2年後，今依「製造手槍未遂」罪嫌起訴孫安佐；值得關注的是，由於孫在美服刑係因非法持有彈藥，與製造手槍未遂罪名不同，若法院判決罪名成立，孫安佐在美所服的刑期將不得折抵。

▲孫安佐2018年12月在父親孫鵬的陪同下返台。（圖／記者林敬旻攝）

起訴書內容指出，2018年1月間，孫安佐在美國境內透過網路購買9mm口徑「格洛克19」手槍（Glock 19）零件，包含手槍滑套、覆進簧、槍管等，以及「Polymer80」廠牌槍枝握把、下槍身、撞針、彈匣等，隨後孫安佐於該年3月間向同學表示「將於5月份持槍在學校內射擊」，因而遭到舉報；美國警方獲報後發動搜索，在孫安佐寄宿家庭內起出多項手槍零件、十字弓、以及子彈1607發，立即依恐怖威脅、持有彈藥罪嫌將其起訴，並在關押238天、8個多月後將其遣返出境，終生禁止入境美國。

孫安佐2018年12月在父親孫鵬的陪同下抵台，隨後立即遭刑事局幹員帶往士林地檢署偵辦；孫安佐到案後也辯稱，組裝槍枝還需要有特殊零件、以及鑽床鑽洞，直呼「我組不起來，我也不知道美國警察是怎麼組裝起來的」等語，但在偵查近2年後，仍於今日遭到檢方依「製造手槍未遂」罪嫌起訴，如若罪名成立，未來恐面對最重10年刑期。

另一方面，由於孫安佐在美服刑的罪名為恐怖威脅罪、及持非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪，與此次檢方起訴的「製造手槍未遂」罪名不同、犯罪事實及法條也不同，因此其在美所服的238天刑期不得折抵；而「未經許可製造手槍罪」最輕本刑7年起跳，未遂則減半，因此未來若法院判決罪名成立，孫安佐恐得面臨至少3年6月以上、最重10年刑期。

►快訊／孫安佐遭起訴！企圖在美國製造槍枝未遂 最重將被關10年

▼孫安佐抵台時媒體簇擁拍攝，隨後遭刑事局幹員帶往士林地檢署。（圖／記者林敬旻攝）