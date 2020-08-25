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私有建物提報古蹟　天理教東門教會+黃文醫生故居成嘉義市首例

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▲▼ 度私有建物主動提報申請成功 嘉義市新增二處古蹟 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲東門天理教會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「天理教東門教會」、「黃文醫生故居」及「嘉義市北社尾王姓宗祠」三棟建築，近期由所有權人、管理人主動提報希望指定為古蹟，8月3日經嘉義市文資審議會通過前二處指定古蹟，「嘉義市北社尾王姓宗祠」則維持歷史建築身分。「天理教東門教會」、「黃文醫生故居」成為嘉義市首次私有建築所有人主動申請指定古蹟的成功案例。

東門教會林永珍會長表示，「天理教東門教會」為台灣少數現存的天理教神殿建築，自1913年首代會長加藤金女士成立教會以來，一直持續傳教至今，從1934年完工後屹立近80餘年，是全台保留最完整、最大的天理教會檜木建築。審議委員認為，該空間構造、形式表現日本神道教建築物的特色，具高度藝術美學與技術，符合古蹟指定基準。

▲▼ 度私有建物主動提報申請成功 嘉義市新增二處古蹟 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲東門天理教會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文化局指出，2018年天理教東門教會隔壁民宅失火，教會連帶遭受波及，在歷經一年多的修繕，於今年整修完成重新出發。東門教會指定為古蹟後，對天理教在台灣發展之代表性，及其無形資產之儀式保存有莫大的意義。未來將依據文化資產保存法規定，輔導協助該建築所有人擬定管理維護計畫，同時進行相關的調查研究，詳實記錄天理教在嘉義市及台灣的發展脈絡。

「黃文醫生故居」所有人王伯智醫師表示，黃文醫生故居最早為昭和10年(西元1935年)開設的津本食堂喫茶部，是棟具有現代主義風格的建築，光復後黃文醫生自日本人手中購得房屋及土地所有權，將原有的休憩空間局部修繕作為診所及居家使用。民國2002年由王伯智醫師購得，2017年地方文史工作者提報並經審議通過登錄為紀念建築。

▲▼ 度私有建物主動提報申請成功 嘉義市新增二處古蹟 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃文醫生故居 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為梳理黃文醫師故居的歷史，王伯智自費聘請文史專家重新整理文獻，對於黃文醫師個人的生平事蹟提供更多文史價值的佐證史料，同時發現建築本體的使用歷程與嘉義市都市計畫史充分結合，是嘉義市私有文化資產中，罕見且唯一的現代主義建築，表現出時代營造技術之流派。

王伯智表示，希望黃文醫生故居能成為嘉義市的市定古蹟，完整保留該建築物的歷史價值，留給後人透過這棟建築物理解黃文醫師生平與城市發展的脈絡。而黃文醫生故居也經審議委員審議同意指定古蹟。

創建於大正8年(西元1919年)的嘉義市北社尾王姓宗祠，91年8月公告指定為歷史建築，其室內、外空間皆有精緻彩畫、交趾及剪黏，內容包含二十四孝、八仙過海等精緻彩繪，宗祠內更有一塊光緒九年砂岩石碑，其上記載王姓子孫土地與分房系內容，具有如同地契一般性質甚為罕見，實屬珍貴。不過審議委員認為，目前現況與當初登錄為歷史建築時的價值並無太大差異，暫不同意指定為古蹟，至於具有文物價值而尚未指定古物的砂岩石碑，審議委員建議儘速提報審議，以提供後續的調查研究與保存維護。

文化局表示，嘉義市現存市定古蹟共13處，因古蹟指定的標準較歷史建築更為嚴謹，因此自103年道爺圳糯米橋指定為市定古蹟後，便無新增。今年多棟私有建物主動提報希望指定為市定古蹟，顯見民眾已逐漸改變觀念，願與政府一起攜手保存珍貴文化資產。

8月3日嘉義市文資審議會通過「天理教東門教會」、「黃文醫生故居」申請案，指定其為古蹟後，本市市定古蹟將成為15處；「天理教東門教會」、「黃文醫生故居」更是嘉義市首次私有建築所有人主動申請古蹟成功的案例，為本市文資保存再添新血，更為嘉義市的文化歷史累積更雄厚的底蘊。

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