台南赤崁園區大面積清代遺構　古蹟審議員委員：部分保留展示

▲台南市赤崁文化園區新建工程發現大面積的考古遺跡，文資處日前邀請古蹟審查委員前往現勘，發現現場有從清朝中期到日治時期，不同時期的建築物地基堆疊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市赤崁文化園區新建工程，發現大面積考古遺跡，是台南近年發現最大面積的舊聚落紋理，台南文資團體都表示反對刨除地下珍貴百年文化資產，而興建新興文化園區，導至相關工程延宕，台南市文化資產管理處邀請古蹟審議員委員現勘後，決定「赤嵌樓」與「台灣縣署」兩大核心建築間的常民建築應保留展示。

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台南文化守護行動聯盟表示，自2019年即持續關切成功國小校地與赤崁文化園區，小學重建及地下停車場的興建議題，台南文化守護行動聯盟指出，成功國小校舍好好的，卻選擇重建並刨除地下珍貴的百年文化資產，而興建的新興文化園區，是不正確的選擇。

台南文化守護行動聯盟指出，府城的地下有許多寶藏，處處可見的是珍貴文化遺址與珍貴文化資產，向下挖掘肯定到處都是寶，不難看出這些「聽話配合政府的委員」，心中的標準會隨著射箭畫靶的來設定目標物是否被保留！該聯盟呼籲台南市政府，應該用更開放的態度與視角，將許多珍貴的文化資產一一呈現給世人，這不僅僅是台南市的文化資產，更是全台灣的文化資產，因為台灣最早的城市，就是在府城台南！

據了解，台南古蹟眾多，幾乎都在舊城區，除了安平外，假日想要暢遊各古蹟景點幾乎行不得。為解決赤崁樓交通問題，市府相中百年老校成功國小興建地下停車場，沒想到挖出遺構。台南市文資處日前邀請古蹟審查委員前往現勘，發現現場有從清朝中期到日治時期，不同時期的建築物地基堆疊，其中最早的大約是清朝中期的建物，委員認為從現場的狀況看起來應該不是一般民宅，而是規模較大的建築物，以澎湖來的玄武岩當作基石，做工仔細，另外還能看到明治公學校的圍牆以及日治時期的水溝等建物。

市府為讓赤崁文化園區與環境更為融合，市府預計投下6、7億元經費，由文化局等單位共同合作，提出成功國小和赤崁樓古蹟間文化教育空間整體縫合計畫，希望營造優質文教園區，再現赤崁歷史風華。文化局表示，孔廟文化園區有濃郁儒學氛圍，為台南帶來新亮點，赤崁樓旁成功國小具有百年學風，如果加以重現，可以將赤崁文化園區打造成結合古蹟和文教的特色園區，再現歷史風華。

文化局指出，赤崁樓為府城市街的起點，區內古蹟眾多，擁有許多庶民美食、傳統工藝，園區卻因位處繁華商業及觀光旅遊中心，人車來往絡繹不絕，停車需求大，周邊交通秩序壅塞，停車空間不足，早在多年前就不斷提出不同規劃案，但延宕不決，此次希望透過周遭空間重新規劃，除了解決停車問題，也讓成功國小和赤崁樓古蹟間的文化教育空間整體縫合。

台南市文資處指出，針對台南市赤崁文化園區新建工程發現大面積的考古遺跡，古蹟審議員委員開會後決議，有關「赤崁文化園區」原停車場所發見之建築遺構，是過去常民依「赤嵌樓」與「台灣縣署」這兩大核心建築所營造的空間遺留，委員皆一致同意未來之保存展示規劃原則，將朝如何呈現過去街廓與兩大核心建築間的地景脈絡關係為思考，並融入現代工程設計當中，使民眾將來於遊覽過程中，認識以前的常民生活空間。

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