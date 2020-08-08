古蹟不敵豪雨！　西安明秦王府城牆坍塌4人受傷

▲西安明秦王府城牆遺址倒塌。（圖／取自陝西都市快報，下同）

記者陳政錄／綜合報導

受陝西連日豪雨影響，西安知名歷史建築明秦王府城牆遺址8日上午驚傳坍塌，現場造成4人輕傷，多台車輛被壓受損，所幸無人被困，官方目前已緊急拉起封鎖線，正在制定後續搶修方案。

據《陝西都市快報》報導，今天上午9時30分左右，西安新城廣場旁邊的一處城牆遺址坍塌，目前現場已經被封鎖，消防員正在現場救援。事發當時，有一輛公車正從旁邊陸過，坍塌下來的石塊和樹木砸中附近停放的轎車。

報導稱，陝西西安連日豪雨，可能是造成坍塌的主因，而坍塌的城牆長約10公尺，最深處可達5公尺左右。西安市應急管理局表示，城牆坍塌造成4人輕傷，目前現場沒有人員被困，有部分車輛被砸受損，現場救援、處置仍在進行中。

《北京青年報》報導，有附近居民表示，8日早上鄰居跟他說，秦王府的城牆上出現裂縫，「聽到消息之後我就趕過去，我剛到城牆附近，就看到城牆外側的磚倒了下去。」

西安明秦王府始建於西元13世紀，明朝期間，為明藩王府邸，也稱秦王府，位於現陝西省人民政府及新城廣場，呈南北長方形，南北671公尺，東西408公尺，周長2158公尺，現四牆還殘存城牆遺跡，府城的四周原開有四門，分別為，東體仁門、西尊義門、南端禮門、北廣智門。

由於秦王作為明初北方邊疆受封的藩王之首，不僅政治地位崇高，而且「富甲天下，擁貲千萬」，為其府城在各藩王府中規模宏闊浩大奠定了堅實基礎。2003年，明秦王府城牆遺址被列為陝西省重點文物保護單位。

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▼坍塌前後。