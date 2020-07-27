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法國南特主教座堂大火　難民志工承認縱火遭起訴

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▲▼ 法國南特主教座堂（Cathédrale de Nantes）18日失火。（圖／路透）

▲ 法國南特主教座堂（Cathédrale de Nantes）18日失火。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

法國西部南特市的南特主教座堂（Nantes Cathedral）在本月18日發生大火，曾被當作嫌疑人的盧安達籍志工再度被逮，他的律師表示，他已坦承在教堂內縱火，並正式遭到拘留和起訴。

檢察官發現，起火點於教堂內3個不同區域，沒有外部闖入跡象，認定為縱火，從此處著手調查。

這名來自盧安達的39歲難民自願協助輔祭工作，於火災當晚被捕，隨後因無犯罪動機被釋放。據路透社報導，他的律師查伯特（Quentin Chabert）轉述，這名男子在自首後感到「解脫」，透過坦承來表達他的悔意。被問及為什麼放火，查伯特拒絕透露細節。

去年4月，巴黎聖母院（Notre Dame）發生大火，聖母院尖塔和屋頂遭燒毀，目前正在進行修復工作。一年後，南特主教座堂又遭祝融肆虐。法國歷史古蹟的首席建築師普魯內特（Pascal Prunet）說，這座建築的修復至少需要三年。

南特主教座堂是一座哥德式天主教主教座堂，最早建於15世紀。教堂內一座歷史將近400年的管風琴，和19世紀的一幅羅馬畫作均被燒毀，含有16世紀玻璃材料的彩繪玻璃窗也都付之一炬。法國經濟財政部表示，政府將出資協助修復該座古蹟。

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