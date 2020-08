流浪遠方，不如放火燒月亮　越南藝術家Mai Ta的異鄉人繪寫

「不要問我從哪裡來,我的故鄉在遠方……」有著流浪靈魂的三毛這麼說道。然而,三毛知道──同鄉人也知道,她的故鄉在什麼地方。藝術家Mai Ta沒能有這樣的雙向認知,她以《我放火燒月亮,因為她不會醒來》(I Set the Moon on Fire Because She Wouldn’t Wake Up)為題,訴說作為一個異鄉人,在兩個國度的擺盪,以及內含的複雜情感。





Mai Ta在越南出生,國中到美國,如今仍居住在紐約。縱使國中就離開故鄉,Mai Ta喜愛自己體內流淌的越南血液,著迷於傳統的美麗與豐富,害怕快速工業化與現代化致使人們遺忘自身的文化與歷史,並且欲望向世界展現這個國度醞釀出來的藝術瑰寶,於是她以帶有輕盈與複雜特質的水粉,畫下那些屬於越南的事物──越南女神、越南圖騰……例如她在《我們該向誰致敬?》(To Whom Do We Owe This Pleasure?)系列的那些圖畫肖像,即像是被信眾拋卻的神,以悲傷、恐懼看向現今的人。





Mai Ta致力於宣揚越南的美,然而,對越南人來說,她太美國,而對美國人、乃至越南裔美國人而言,並非土生土長的她卻又是越南人,好似人一離開故土,無論到哪都是永遠漂泊的浪人,沒有能歸依的根。





在《我放火燒月亮,因為她不會醒來》裡,披散著長髮的少女身著越南傳統服飾,代表著藝術家的不忘根本,但她卻讓人物置身於瓶葉之後,或只能見到側臉,乃至於單眼,其餘都讓物體、長髮或陰影遮掩,在煙縷般紅燭、傳統珠門簾等圖像點綴中,帶有神祕色彩,而那神情體態,更揉入了Mai Ta過往畫的那些如鬼魅如神祇的女性影子,像藝術家與自己的對談,又如與過往傳統交談。

請繼續往下閱讀...

(完整文章請看城市美學新態度)

買藝術、玩設計、聽課程,成為<瘋設計會員>,美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導?加入<line好友>,帶您欣賞更多精彩創意!

※本文由城市美學新態度授權報導,未經同意禁止轉載。