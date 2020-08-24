流浪遠方，不如放火燒月亮　越南藝術家Mai Ta的異鄉人繪寫

「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方……」有著流浪靈魂的三毛這麼說道。然而，三毛知道──同鄉人也知道，她的故鄉在什麼地方。藝術家Mai Ta沒能有這樣的雙向認知，她以《我放火燒月亮，因為她不會醒來》（I Set the Moon on Fire Because She Wouldn’t Wake Up）為題，訴說作為一個異鄉人，在兩個國度的擺盪，以及內含的複雜情感。





Mai Ta在越南出生，國中到美國，如今仍居住在紐約。縱使國中就離開故鄉，Mai Ta喜愛自己體內流淌的越南血液，著迷於傳統的美麗與豐富，害怕快速工業化與現代化致使人們遺忘自身的文化與歷史，並且欲望向世界展現這個國度醞釀出來的藝術瑰寶，於是她以帶有輕盈與複雜特質的水粉，畫下那些屬於越南的事物──越南女神、越南圖騰……例如她在《我們該向誰致敬？》（To Whom Do We Owe This Pleasure?）系列的那些圖畫肖像，即像是被信眾拋卻的神，以悲傷、恐懼看向現今的人。





Mai Ta致力於宣揚越南的美，然而，對越南人來說，她太美國，而對美國人、乃至越南裔美國人而言，並非土生土長的她卻又是越南人，好似人一離開故土，無論到哪都是永遠漂泊的浪人，沒有能歸依的根。





在《我放火燒月亮，因為她不會醒來》裡，披散著長髮的少女身著越南傳統服飾，代表著藝術家的不忘根本，但她卻讓人物置身於瓶葉之後，或只能見到側臉，乃至於單眼，其餘都讓物體、長髮或陰影遮掩，在煙縷般紅燭、傳統珠門簾等圖像點綴中，帶有神祕色彩，而那神情體態，更揉入了Mai Ta過往畫的那些如鬼魅如神祇的女性影子，像藝術家與自己的對談，又如與過往傳統交談。

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